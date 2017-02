Un informático de Zafra, acusado de plagiar un programa de contabilidad

Ha vuelto a pasar. Un informático de Zafra está en entredicho. Tras las acusaciones a la empresa Zetta, que se atribuía la fabricación de unos móviles que en realidad se diseñaban en el continente asiático, ahora se ha puesto en duda a STGestion y a su promotor, Roberto Salguero, segedano. Se le acusa de utilizar el software libre creado por otra empresa para intentar lucrarse él. Se trata de un programa dedicado a facilitar la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas y de autónomos.

mÁS INFORMACIÓN 12.1.17Roberto Salguero reconocido con uno de los premios internacionales más importantes de desarrollo software

El asunto se ha conocido el pasado fin de semana a través de la denuncia de los usuarios de Internet, que hicieron público el supuesto plagio antes de que saltara la historia a los medios de comunicación.

HOY Zafra entrevistó a Roberto Salguero, responsable de STGestion, hace un mes, el 12 de enero. En la entrevista contó que se le había concedido un premio internacional por haber creado este software. Según dijo, la comunicación de dicho galardón se realizó en enero y se le envió, en formato digital, un diploma acreditativo que mostró tanto en los medios como en las redes sociales. En los últimos días esas imágenes han sido borradas.

Roberto Salguero incluso fue recibido por el Ayuntamiento de Zafra, por lo que el reconocimiento por su supuesta creación informática se divulgó por toda la comarca.

Pero todo este éxito comenzó a ponerse en cuestión el pasado viernes, 10 de febrero, cuando un usuario publicó en el foro de Internet de FacturaScripts un artículo acompañado de un vídeo donde afirmaba que «STGestión es, en realidad, FacturaScripts (la firma alicantina) con otro nombre».

Tanto en el texto como en el vídeo se explica que FacturaScripts es un software libre. Por ello, se puede usar, descargar, modificar y distribuir. También se puede instalar a otros clientes y cobrarles por las gestiones y mantenimiento.

Carlos García, el creador original del software, lo explica así a HOY: «Lo que no se puede hacer es no adjuntar el código fuente con la misma licencia LGPL (licencia libre). No puedes quitar menciones a los creadores y no puedes decir que lo has creado tú. Tampoco puedes modificar y vender los ‘plugins’ de pago (complementos que no son software libre) ni decir que los has creado tú», explica García, autor de FacturaScripts.

Además aclara que el proyecto FacturaScripts comenzó en la universidad y se remonta a 2007 con la colaboración de programadores de distintas ciudades.

Para este informático el asunto empezó siendo un «software que simplemente es FacturaScripts con otro nombre y que recientemente ha salido incluso en periódicos contando una historia totalmente inventada». Óscar Ortega, de la asociación de empresas para el software libre de Cataluña, ha contactado ya con García, a priori el padre de este programa de contabilidad gratuito, para ver qué medidas legales se podían tomar.

A partir del pasado viernes y durante este fin de semana se han sucedido una serie de intercambios de mensajes entre los usuarios de FacturaScripts en los perfiles de Facebook de STGestión, del alcalde de Zafra y de Roberto Salguero.

En estos intercambios de mensajes, Roberto Salguero dio una explicación sobre su trabajo que no convence a Carlos García. Básicamente decía que, efectivamente, tienen en común algunos elementos visuales, pero el extremeño se defendía diciendo que él aportaba módulos para gestionar determinados tipos de negocios.

No obstante, muchos usuarios y el propio Carlos no se mostraron conformes con la explicación y aportaron, en capturas de pantalla principalmente, que el sitio oficial de STGestion contiene una demostración en Internet en cuyo código se puede leer una referencia a FacturaScripts.

Tras estas conversaciones del viernes entabladas a través de Internet, esa misma tarde HOY contactó con Roberto Salguero, quien reiteró su explicación de que todo se basaba en la similitud de una plantilla gratuita e informaba de que había intentado contactar con Carlos García para aclarar el error.

Además, HOY le pidió documentos y contactos para acreditar que los premios recibidos eran ciertos. Roberto Salguero accedió a una entrevista en su despacho que tuvo lugar el pasado lunes. Allí reconoció algunos fallos: «He cometido algunos errores. Hice la web en un fin de semana y no la he vuelto a tocar porque el programa me ha tenido muy liado, hice el entorno y ahí se ha quedado (...). Cuando hablé con Carlos García por Facebook ya no me acordaba de lo de la demo, creí que se refería a la plantilla y quise explicarle. También quería contactar con él para que vea que ha sido un error, sin ánimo de plagio, pero no tengo forma de contactar con él. Mi familia y yo lo estamos pasando fatal».

En el olvido

En ningún momento Salguero cree que esto haya sido plagio. «Puse esa versión en Internet porque la estaba desarrollando, pero se ha quedado en el olvido, el enlace y poco más. Yo tengo mi código fuente y es mi programa el que iba enseñando en mi ordenador. Quiero limpiar la sensación que Carlos García tiene. Eso está ahí por un error mío, que estaba trasteando y lo dejé así porque ahí iba a ir mi demo. Yo tengo mi programa paralelo que quiero enseñar».

Los archivos aportados por Roberto Salguero pretendían demostrar que no tiene nada que ver con FacturaScripts. «He utilizado otra herramienta de pago, le he cambiado la apariencia, le he hecho un lavado de cara con un programa de pago pero con mi lenguaje», decía.

HOY Zafra contactó con varios especialistas informáticos que explicaron que el programa facilitado por Salguero es iBilling, un sistema CRM de pago que se puede comprar en Internet. Según Salguero, toda la polémica se ha generado a raíz de los premios, cuya existencia ha sido puesta en duda.