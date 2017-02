La última operación sobre la desaparecida Manuela Chavero remueve Monesterio

Si el estremecimiento es sinónimo de sobresalto, agitación o alteración, el asombro lo es de confusión y desconcierto. Cualquiera de estas situaciones sirve para expresar lo que desde hace unas horas se vive en Monesterio en relación con la desaparición de su vecina Manuela Chavero.

Este pequeño municipio pacense, conmovido desde hace casi siete meses por no saber nada de Manuela, se ve sacudido hoy por las interpretaciones y apuntes que los propios vecinos y los familiares de la mujer desaparecida han dado a las últimas pesquisas policiales llevadas a cabo sobre este caso.

Tras conocerse que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han intervenido en las últimas horas de tres vehículos con el fin de determinar alguna presunta imputación o, por el contrario, "desestimar una serie de pruebas" que pueden guardar relación "con algunas personas" del pueblo, la inquietud y el estupefacto se han colado entre las calles.

"¿Y esos coches de quién son?", preguntaba esta mañana un vecino. La respuesta se la daban en voz baja algunos de sus paisanos. Otros lo decían abiertamente fuera de cámara y de micrófono. El hecho es que "ya hay alguien señalado", apuntaba una mujer a los periodistas.

Por contra, Emilia Chavero, la hermana de la mujer desaparecida, ha dicho, a raíz de la operación policial, que "no se puede culpar a nadie hasta que alguien sea llevado preso".

"La familia de esa persona estará sufriendo -al estar investigado su hijo- pero no tanto como nosotros", pues ellos "tienen a su hijo vivo y nosotros no sabemos cómo estará mi hermana", ha agregado.

Sobre el posible investigado, de quien ha dicho es vecino del municipio y que formaría parte del círculo de amistades de Manuela, ha apuntado que es una persona "nada violenta", con "una actitud normal" aunque "no sabemos que hay dentro de la mente de una persona".

En similares términos se ha expresado tanto la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, como el alcalde, Antonio Garrote, quienes, además de remarcar que no hay ningún detenido, han trasladado un mensaje de tranquilidad.

Monesterio es "un pueblo pequeño sobre el que hay una presión mediática importante". "No se puede estar desde determinados ámbitos dirigiendo las investigaciones referentes a diferentes personas, que al fin y al cabo no sabemos si son o no", en alusión a posibles sospechosos.

"Son personas que tienen familia y, al ser un pueblo pequeño, se les está haciendo mucho daño", ha agregado Herrera.

Garrote ha pedido "prudencia" y "cautela", pues "se puede hacer mucho daño", en alusión a que se señale a uno o varios sospechosos y luego no exista relación alguna.

Siete meses desaparecida

Manuela, de 42 años, madre de dos hijos y en trámites de separación, desapareció de su domicilio sin dejar rastro.

Nada estaba forzado; sobre su cama estaban los pantalones que había llevado el día anterior, la luz del salón y de la cocina estaban encendidas, al igual que la televisión, y su cartera y su teléfono móvil estaban allí, con una última conexión a las 01.55 horas del 5 de julio de 2016.

A lo de los coches, que van a ser analizados por la UCO, se suma otro parámetro que también ha sido motivo para interpretaciones de todo tipo entre los vecinos.

Emilia ha dicho hoy que "hay un testigo cercano a la vivienda" de su hermana "que vio a un sospechoso, con una camiseta naranja, en los alrededores" de la vivienda en un periodo de tiempo que coincide cuando Manuela "dejó de hablar por WhatsApp" en aquella noche.