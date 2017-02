Emilia Chavero: «Muy pronto se sabrá quién ha hecho esto y por qué»

Revolución, desconcierto y preocupación entre los vecinos de Monesterio tras la operación puesta en marcha este miércoles por la Guardia Civil en torno a la desaparición de Manuela Chavero.

«Estamos en un momento muy crítico, aunque ahora no se pueden decir muchas cosas porque la investigación está muy avanzada, estamos ya en el límite de todo esto. Muy pronto se sabrá quién ha hecho esto y porqué». Estas son las palabras que Emilia Chavero, hermana de la mujer de 42 años desaparecida desde hace ya casi siete meses, realizaba esta misma mañana ante los medios de comunicación en Monesterio.

Emilia Chavero, la hermana de la mujer desaparecida hace siete meses en Monesterio, ha dicho hoy, a raíz de la operación policial que se desarrolla en el municipio relacionada con este caso, que "no se puede culpar a nadie hasta que alguien sea llevado preso".

Emilia se ha referido a un vecino del municipio que, según ha añadido, está siendo investigado, pero ha remarcado que aún "no se puede culpar a nadie". "La familia de esta persona estará sufriendo -por ser investigado su hijo- pero no tanto como nosotros", pues ellos "tienen a su hijo vivo y nosotros no sabemos cómo estará mi hermana"

Sobre el posible investigado, vecino del municipio y que formaría parte del círculo de amistades de Manuel Chavero, ha apuntado que es una persona "nada violenta", con "una actitud normal" aunque "no sabemos que hay dentro de la mente de una persona".

Según ha expuesto, "hay un testigo cercano a la vivienda de mi hermana que vio a un sospechoso, con una camiseta naranja, en los alrededores" de la vivienda en un periodo de tiempo que coincide cuando Manuela Chavero "dejó de hablar por whasapp".

Emilia, que ha atendido a EFE y a otros medios ante las puertas de la casa de su hermana, ha indicado que la investigación está "muy avanzada" y que la UCO "se ha llevado tres coches", al parecer, según ha apuntado, del entorno del sospechoso.

Por su parte Antonio Garrote, alcalde de la localidad, ha trasladado un mensaje de «prudencia y cautela» ante la rumorología acaecida durante las últimas horas en Monesterio sobre el posible sospechoso implicado en la desaparición, ya que «estamos hablando de familias y personas, y lógicamente, esto afecta a todo el pueblo».

El primer edil, que continúa en constante contacto con la Delegación del Gobierno en Extremadura a la espera de «datos oficiales» sobre el paradero de Manuela o cualquier novedad sobre el caso, ha apuntado que ahora «hay que ser cautelosos y dejar que siga la investigación como hasta ahora lo ha hecho».