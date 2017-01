La localidad no tendrá un nuevo depósito de agua hasta 2018

El nuevo depósito de agua que acabe con la falta de presión en determinadas zonas del pueblo no estará instalado hasta finales del año 2018, según la Dirección General de Infraestructuras de la Junta de Extremadura. En los presupuestos recién aprobados se ha vuelto a incluir -a instancia del grupo parlamentario del PP y a través de una enmienda transaccional del grupo socialista- una modificación presupuestaria que ha sido admitida y que supone que los 600.000 euros aprobados en el anterior presupuesto -también por enmienda del PP- vuelvan a aparecer en los del 2017 en los que no estaban contemplados. Pero esta cantidad no aparece en su totalidad, ya que la enmienda transaccional, según ha explicado el portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, lo que viene es a admitir el proyecto por parte de la Junta en un plan plurianual que se concretan en los presupuestos de 2017, con una asignación presupuestaria de 50.000 euros, y los del año 2018, en que se consignaría el resto de la obra hasta los 600.000 euros presupuestados.

Los plazos se podrían acortar pero la previsión de la Consejería de Fomento es que, teniendo en cuenta que se trata de una inversión plurianual, ha de esperarse a la aprobación de los presupuestos donde la obra aparece y cumplir con los plazos reglamentarios de encargo del proyecto, adjudicación de la obra y la ejecución.

Ello hace pensar que hasta el 2018 no será una realidad. Lo único positivo es que el PP y el PSOE en la Asamblea se han puesto de acuerdo mediante esta enmienda transaccional para que la obra esté terminada en 2018.