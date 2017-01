Recogida de firmas del colegio Alcalde Juan Blanco contra la eliminación de una línea de Infantil

El lunes la Asociación de Padres y madres de Alumnos del C.P. Alcalde Juan Blanco empezaron a recoger firmas encaminadas a que no se inhabilite una de las líneas de Infantil de las dos que tiene asignadas este colegio casi desde su creación. En ambas líneas hay capacidad para que 50 niños, 25 por clase. «Nuestra reivindicación no es otra que la de abogar por una educación basada en la calidad y no en la cantidad. Rechazamos la masificación en las aulas y consideramos que sería un total acierto aprovechar la coyuntura para tener aulas con menos niños y más calidad de aprendizaje». Los pliegos de firmas están colocados en distintos puntos de la población.

En Los Santos para el curso próximo hay 66 niños para el primer curso de Infantil. Actualmente cuenta con cuatro líneas de Infantil: dos en el Alcalde Juan Blanco y una en cada uno de los otros dos centros. La Junta se plantea lo que llaman inhabilitación de líneas de Infantil que en un futuro se podrían rehabilitar si los índices de escolarización lo requiriesen.