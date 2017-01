Un programador zafrense, premiado con uno de los galardones más importantes de desarrollo de sotfware

Roberto Salguero supo desde los 8 años que lo que quería hacer en la vida era ser programador, siempre le interesó la informática y quería crear y desarrollar sus propias aplicaciones. «Construyo y doy forma a las ideas de las empresas y los empresarios en su día a día». En eso consiste básicamente su software STGestión, un software de gestión empresarial para pymes y autónomos que busca simplificar la facturación y gestión diaria de sus negocios. ST Gestión utiliza su 'framework' STC que se ha visto reconocido por su innovación y metodología propia con el premio internacional, Software Process Achievement Award. La resolución de la concesión del premio le llegó a Roberto Salguero el pasado 4 de enero. «Mis colaboradores de PSL, que es el distribuidor oficial de STGestión en Latinoamérica, me nominaron para el galardón en noviembre, aunque a mí me lo dijeron a finales de diciembre y menos mal porque sino me hubiera puesto nervioso», asegura.

Intersoftware (Red de Empresarios del Software de Colombia) propuso a STGestion para ser reconocido con el galardón Watts S. Humphrey Software Process Achievement Award, uno de los reconocimientos formales más importantes de ingeniería de software, que otorga la IEEE Computer Society con el copatrocinio del Software Engineering Institute de los Estados Unidos a compañías, 'freelance' y organizaciones que demuestran excelencia en sus diferentes procesos de ingeniería y desarrollo software.

«Es un orgullo ser la segunda persona de habla hispana en conseguirlo en la historia de los premios, y pertenecer a ilustres premiados como la NASA e IBM entre otros».

La entrega del premio será a mediados de año en la ciudad de Atlanta.