Zafra, escenario del rodaje del último viaje del emperador Carlos V

Extremadura está de moda como escenario. Son muchas las ciudades que se sitúan como marco de series y películas tanto nacionales como internacionales: Cáceres, Trujillo, Badajoz, y ahora también Zafra.

El equipo de rodaje de 'Carlos V: los caminos del Emperador' ha recalado en la ciudad para grabar algunas escenas de la serie ficcionada que la televisión pública nacional tiene previsto estrenar en los primeros meses.

Así, la ciudad se ha convertido en Malinas o Yuste gracias a su arquitectura y patrimonio. El Parador de Turismo, Bodegas Medina o la sacristía de la iglesia de la Candelaria han sido los emplazamientos seleccionados por Colours Communication Group y su división Orange Producciones, una empresa especializada en producción internacional, que realiza distintos productos audiovisuales, también para la televisión pública -tanto a nivel regional como nacional- y que tiene una de sus sedes en Zafra.

Actores de las compañías Exteatro, Ateatra 2 y Mutis por el Foro ayudaron a crear el ambiente de época

El extremeño Juan Frutos ha dirigido al equipo en el rodaje. «En Alemania, donde tenemos otra sede de la empresa y donde vivo cuando no viajo, he aprendido que las grandes empresas no tienen por qué trasladar sus sedes a la capital. Adidas y Puma mantienen como sede principal Herzogenaurach, una ciudad de unos 20.000 habitantes».

Así, para Frutos volver a Zafra a grabar era algo normal. «Con Carlos V hemos viajado por muchos países siguiendo la vida del emperador. Al conocer Zafra como la conozco, sabía que aquí íbamos a contar con la arquitectura y actores necesarios, además del apoyo del Ayuntamiento, que nos cedió parte del atrezzo de De la Luna al Fuego», explica.

Durante dos jornadas miembros de las compañías teatrales Exteatro, Ateatra2 y Mutis por el Foro ayudaron a crear el ambiente de época que precisa esta docu-ficción.

Volver a Zafra

«A nivel de producción es más difícil, pero dinamiza la narración y al público le gusta más el relato. Quiero agradecerles a los compañeros su ilusión y trabajo. Ha sido un placer contar con ellos y nos gustaría volver a Zafra más adelante con otros proyectos», asegura Frutos.

'Carlos V: los caminos del Emperador' constará de cinco capítulos e incidirá en el viaje final del emperador a Yuste. En ellos se podrán ver caras tan conocidas como las de los intérpretes Mario Zorrilla, Juan Gea, Ramón Langa o Antonio Salazar.

Y aunque no puedan reconocerlos, los espectadores verán a los miembros del rodaje en la pantalla. «Como curiosidad, todo el equipo también tiene un cameo, menos yo. Pero como mi hijo era un perfecto bebé Carlos V, aparece como mi representante», concluye Frutos.