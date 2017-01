Los voluntarios, pieza clave

Juan Carlos Rubio, director del Museo, destaca la puntuación general del museo, que roza el 10 en las encuestas de satisfacción. En esa satisfacción de los visitantes tienen mucho que ver los voluntarios, que de forma altruista dedican su tiempo, hasta 16.462 horas, para que los turistas y paisanos conozcan la historia de una parte tan importante de la ciudad, además de una amplia colección de arte sacro. Ya desde antes de la inauguración, el museo contó con apoyo gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Santa Clara; así casi desde el primer momento hubo voluntarios para dinamizar el espacio.

Justa Tejada coordina a los 18 voluntarios. «Invitamos a cualquiera a formar parte del museo. Algunos no sabíamos nada del convento ni de la historia, pero tras una breve formación acompañamos a los turistas y es gratificante ver que ellos también disfrutan de las visitas». «A mí particularmente me emociona ver mi nombre en el libro de visitas, cuando allí te dan las gracias o reconocen la visita que les has hecho», destaca Sixto Pesado. Él junto con Eduardo Suárez, Marina Nieto, Ana Ramírez y Virtudes Rubio es de los voluntarios más antiguos. Por otra parte, se encuentra María José Cortés, que lleva apenas un año.

Los voluntarios cuentan con perfiles muy distintos: jubilados, profesionales del turismo, la medicina, notarios... que tienen en común su ilusión por servir a la sociedad a través de dar a conocer la historia del museo, que es la historia de la ciudad.

«Yo soy de Zafra pero hasta que no entré en el museo no sabía muchas cosas. Queremos que los zafrenses también se acerquen. A veces apreciamos más lo de fuera que lo nuestro y en este museo hay mucho por descubrir», explica Eduardo Suárez.

Los voluntarios son parte muy importante de la vida del museo, como deja claro su director. «Ellos donan su tiempo a la ciudad y se convierten en los mejores embajadores ante los turistas, además dan un toque familiar y ameno a sus explicaciones», asegura. Justa Tejada sintetiza el sentir de los voluntarios. «Nos gusta lo que hacemos y eso se nota. Nos gusta hablar con la gente, muchos nos dicen que falta información, pero una vez que nos encuentran siempre vuelven, y traen a otras personas. Se funciona mucho por el boca a boca y muchas veces las quejas, como la falta de señalización para encontrar al museo, no dependen de nosotros», se lamenta.