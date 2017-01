El Museo del Turrón acoge el sábado el I Encuentro del Reto de la Botella

El Museo del Turrón, dependiente del Ayuntamiento de Castuera, acogerá el próximo sábado 21 de enero el I Encuentro del Reto de la Botella. La actividad, que se llevará a cabo a partir de las 12.00 horas, estará complementada con visitas guiadas a las instalaciones del Museo.

Según explica la dinamizadora del Museo del Turrón, la idea de la iniciativa, además de propiciar una jornada lúdica y de convivencia entorno este juego de moda que se practica en las calles, parques, patios de colegios y hasta en los hogares, es promover la asistencia al Museo del público infantil y juvenil para que conozcan la historia y el proceso de elaboración del turrón, así como la importancia del turrón en el desarrollo de Castuera.

El reto de la botella (en inglés the water bottle flip o the water bottle challenge), se trata de un juego barato, fácil y divertido, que está al alcance de cualquiera y que no precisa especiales cualidades físicas o intelectuales, pues es una actividad de habilidad. Solo se requiere una botella de plástico y un poco de agua con la que se llena aproximadamente un tercio del recipiente. Se tapa y se lanza dando vueltas de manera que al caer quede de pie. Cuantos más volteos haga la botella en el aire más dificultad y más mérito tiene. Y así se inicia la competición.