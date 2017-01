Juan Ignacio Zoido: “Mi pueblo, mi gente, mis amigos y mis sentimientos han sido Fregenal”

Centenares de personas han acompañado en la mañana del domingo a Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ministro del Interior, que ha inaugurado en Fregenal de la Sierra un parque que lleva su nombre. “Montellano aparece en mi carnet de identidad, afirmó, y no quiero, insisto, renegar de la tierra de mi madre, pero en mi corazón y en mi mente está Fregenal de la Sierra, que es de donde yo me siento, y donde yo me he criado”.

La visita oficial del Ministro comenzó a las 12 del mediodía, y contó con la presencia de numerosas autoridades que esperaban a las puertas del Ayuntamiento de Fregenal. José Antonio Monago, ex-presidente de la Junta de Extremadura; Cristina Herrera, Delegada del Gobierno, Germán López, Director General de la Policía Nacional y la alcaldesa de Fregenal, Tina Rodríguez, que salía al paso de Juan Ignacio Zoido, quien decidía cruzar a pie, solo, el Paseo de la Constitución, aunque parándose con todos los vecinos que se encontraba en el camino antes de llegar a las puertas del Ayuntamiento, donde departió con más personalidades presentes en el acto, concejales de la corporación municipal frexnense, al completo en la primera parte del acto, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Antonio Moreno Andrade, entre otros.

Luego llegó la firma en el libro de honor del Ayuntamiento, donde Juan Ignacio Zoido aprovechó para destacar “la influencia que Fregenal ha tenido en mi forma de ser”, dijo, tras elogiar las virtudes a su juicio de referencia de esta ciudad: ”de acogida, hospitalidad y solidaridad”, al tiempo que animó a la corporación a trabajar por este pueblo.

Abrazos a los viejos amigos

Desde el Consistorio volvió a emprenderse luego un camino a pie por las calles de Fregenal, no exento de constantes paradas del Ministro con personas del pueblo a las que abrazó, y con las aprovechó, cada segundo, para hablar con ellos: Su antiguo peluquero, aquel con el que jugaba al fútbol, con los que bailaba en Los Jateros, y con quienes compartía la Semana Santa. Un constante ir y venir de amigos que, poco después, se agolpaban en la entrada principal del nuevo parque que ya lleva su nombre.

Al acto se ausentaron el grupo de concejales del PSOE, que ya había mostrado en los días previos su oposición a la decisión del equipo de Gobierno de poner el nombre de Juan Ignacio Zoido a este parque. Sí estuvo la concejala de Izquierda Unida, quien indicó haberlo hecho “por coherencia, representando a todos los frexneses votantes o no de IU, e independientemente de que esté en desacuerdo con el hecho de que el parque lleve el nombre de un político”.

En el turno de intervenciones se mostro emocionada la alcaldesa al ver las personas que habían decido acompañar a Juan Ignacio Zoido en un acto que homenajeaba, dijo, “a alguien querido por todos, alguien que no tiene dobleces, que es sencillo, cercano y siempre tiene una sonrisa para regalarte y un abrazo con el que reconfortarte. Hablar de Juan Ignacio en Fregenal, afirmó, es hacerlo de alguien desde el orgullo de sentirse frexnense, aunque allá por Sevilla te reclamen y tu a veces tengas el corazón partido, sin saber más si se quiere a un padre o a una madre y porque en definitiva ningún cariño es exclusivo ni excluyente”.

Tras referirse a su familia y sus virtudes “trabajo, constancia, fe y humildad” destacó su trayectoria en “las dificultades de superar cada peldaño en la escalera de la vida”.

“Quiero que sientas este parque, dijo la alcaldesa, como un regalo de todos los frexnenses orgullosos de ti y de lo que has conseguido con tesón, con trabajo y con sacrificio, sin perder nunca tus raíces y volviendo a Fregenal siempre que puedes, a la Virgen, en la Salud, en Navidad, para ver a tu madre y a toda la gente que te quiere, que es mucha. Quiero trasladarte como alcaldesa el afecto de tu pueblo, ese en el que no naciste pero al que viniste a la semana y que llevas siempre en tu corazón y en tu alma”.

Más adelante señaló: “Nunca te has olvidado de Fregenal, ni de la Virgen de los Remedios, siempre nos has tenido presente y este parque en el que espero vengas a pasear con tus nietos, simboliza nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro orgullo por alguien ha llegado lejos sin renunciar a su pueblo y a sus gentes”.

Por último afirmó: “Yo no tengo débitos personales contigo y sabes que personalmente nunca te he pedido nada, pero como alcaldesa te pediré para Fregenal, y abusaré de esta amistad que nos une porque, como lo has hecho hasta ahora, estarás siempre con lo que Fregenal necesita y siempre que puedas ayudar en algo”.

Por su parte, comenzó confirmando Juan Ignacio Zoido como “este Fregenal le enseñó a levantarse después de caer” y señaló: “Quiero reconocer que si llevo miles de intervenciones en público hoy es quizá la más fácil y la más difícil, porque los sentimientos y la emoción no te dejan hablar, aunque hacerlo en Fregenal me permitirá destacar lo mucho vivido aquí y eso es francamente muy fácil”.

Con relación a su nacimiento, confirmó: “Lo que sí es cierto es que mi madre quiso que yo naciera entre médicos y farmacéuticos en Montellano, su tierra, pero a los pocos días yo ya estaba en Fregenal, y aunque a Montellano le tengo el cariño que se merece, porque es la tierra de mi madre, he de confesar que he ido los días que puedo contar con los dedos de una mano y que el resto del tiempo, mi pueblo, mi gente, mis amigos y mis sentimientos han sido por Fregenal de la Sierra”.

Tras un buen número de experiencias personales en las que citó a numerosos amigos locales, y ya en el tramo final de su intervención señaló: “Fregenal de la Sierra es un pueblo con su propia identidad, con gente sencilla y trabajadora, que en muchos casos se ha tenido que ir fuera, pero esa tendencia tiene que ir cambiando poco a poco, por eso si yo ahora puedo poner un vago de arroz en una gran paella, siempre me tendréis a vuestra disposición para ayudaros porque creo que merece la pena. Siempre me he sentido orgulloso de ser de Fregenal, y por eso espero que en lugar de que mucha gente tenga que salir, ahora puedan volver y que los que aquí se están preparando no tengan que salir, esa sería mi gran idea”

Tras su intervención, largamente aplaudida por los presentes, se inició un recorrido por las calles del Parque Municipal Juan Ignacio Zoido, al que se sumaba el arquitecto municipal que diseñaba la nueva estancia, Marco Antonio Trujillo, quien explicaba junto a la alcaldesa los diferentes espacios constructivos de estas instalaciones de recreo frexnenses, de las que por fin podrá disfrutar todo el pueblo después de 16 años, tras culminarse una intervención que se iniciaba en el mes de noviembre del año 2000, y en la que han invertido fondos diferentes corporaciones municipales.