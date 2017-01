Denuncia al vecino porque en su terraza caen pises y cacas del perro que tiene en el balcón

Una alburquerqueña, Rosa María Vicho, ha denunciado a sus vecinos por tener un perro encerrado en una terraza que da para la avenida donde residen en Alburquerque. Según ella, el animal apenas, sale por lo que todas sus necesidades las hace en el balcón y caen al de Rosa. Lleva en esta situación cerca de dos años y ha presentado denuncia tanto en la Policía Local como Nacional, ante Sanidad y Urbanismo, así como en la Sociedad Protectora de Animales. Rosa Vicho cuenta que le dijeron que «iban a hacer un seguimiento del animal, pero nadie ha hecho nada hasta el momento». Hace unos tres meses se acercaron a la vivienda técnicos de Sanidad, quienes les informaron que el procedimiento ya estaba en marcha.

«No puedo abrir las ventanas porque el olor es insoportable, además del ruido que hace el animal cuando quiere entrar en la vivienda y no le dejan, y mis hijas no pueden dormir por las noches por los golpes y ruidos en el interior de la misma», señala esta mujer ya desesperada, y añade que tanto el pediatra como los asistentes sociales están informados, «pero su respuesta es que no pueden hacer nada por mí». «Necesito llevar el tema donde haga falta para que me den una solución porque en estas condiciones no podemos vivir», se lamenta.