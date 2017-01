Todo a punto para que Melchor, Gaspar y Baltasar desfilen por las calles de Monesterio

Un año más, como viene siendo habitual la tarde del 5 de enero, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a llenar de ilusión y magia las miradas de cientos de niños y niñas por las calles de Monesterio en su tradicional Cabalgata.

Acompañando al Cortejo Real, este año protagonizarán el desfile algunos de los personajes más famosos entre los pequeños como son ‘La Patrulla Canina’ o la reina del hielo, ‘Frozen’, además de la tradicional carroza de ‘La Estrella’ y la de DJ Rega, que al igual que el año pasado, abrirá y animará el pasacalles con su música.

Una de las novedades de cara a este año, es la colaboración de los artistas del ‘Circo Nevada’, que actualmente se encuentra instalado en el municipio. Según ha anticipado Juan Molina, Concejal de Cultura, a HOY Monesterio «van a colaborar con nosotros en la Cabalgata de forma desinteresada, protagonizando una de las carrozas. Además, animarán y pondrán de relieve ante todos los monesterienses su artes circenses durante todo el desfile, algo que creemos que hará más amena y divertida la actividad».

Además, las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar y la de animación, que abrirá el desfile, lucirán grandes lazos verdes en recuerdo a la monesterienses desaparecida desde hace ya medio año, Manuela Chavero. Una de las tantas madres de Monesterio que en un día como el de hoy debería estar disfrutando de la magia de los Reyes Magos junto a sus hijos.

Más de un centenar de niños y niñas de nuestra localidad, preparados para la ocasión, serán los protagonistas de esta noche y los encargados de tirar los casi 1.200 kilos de caramelos de los que se dispone. Unos caramelos, que este año serán en su mayoría gominolas y que han sido donados por empresas locales, junto a los adquiridos por el ayuntamiento.

Recorrido

Por segunda vez consecutiva, el recorrido se realizará completamente por la calle Paseo de Extremadura, un cambio que ha favorecido a la vistosidad de la actividad.

La salida será desde el Museo del Jamón, a las 18 horas. El Cortejo Real subirá por toda la travesía de la N-630, a su paso por Monesterio, hasta llegar a Correos. Una vez allí, se dará la vuelta, realizando el recorrido en sentido opuesto, finalizando la misma a la altura de la calle Primero de Mayo, ya que tras el desfile las actividades se trasladarán a la calle Templarios.

En dicha calle peatonal habrá Roscón de Reyes de chocolate caliente totalmente gratuito para todos los allí presentes, mientras que Sus Majestades Los Magos de Oriente acceden al ayuntamiento para pronunciar su discurso y dirigirse a los pequeños.

Una vez finalizado el discurso desde el balcón consistorial, los más benjamines de la casa podrán ser atendidos por Melchor, Gaspar y Baltasar en persona en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura.

Una Cabalgata segura

Por su parte, la Asamblea local de Cruz Roja vuelve a lanzar un año más la campaña “Cabalgata Segura”, una iniciativa que según nos comentan desde la dirección de la institución "se suma al tradicional despliegue que Cruz Roja y su personal del departamento de socorro y emergencias hacen un año más para velar por la seguridad de todos".

Además del personal de a pie, la ambulancia y el vehículo de apoyo, Cruz Roja estará en el punto de concentración de carrozas dando folletos con sencillos consejos de seguridad. Algunos de los consejos que nos hacen llegar son: "mantenerse alejados de ruedas de tractores y remolques; extremar las precauciones en las zonas de mayor aglomeración, no coger caramelos cerca de los tractores ni delante de los mismos; si tiene que bajar o subir de una carroza, hágalo con precaución, siempre parado y pidiendo permiso al responsable de la misma; no permanezca de pie en las carrozas y no lances caramelos a los miembros de la Cabalgata", señalan.

También destacan la importancia de seguir sus indicaciones, las del personal de la organización y la de Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Estacionamiento de vehículos y cortes al tráfico

Paralelamente, durante la mañana de ayer, la Policía local emitía un comunicado, a través de sus redes sociales, en el que se informaba que durante la Cabalgata, estaría prohibido es estacionamiento en ambos márgenes del Paseo de Extremadura, desde el Museo del Jamón hasta la Plaza de Triana, desde las 16 horas y hasta la finalización de la misma. Según informaba nuevamente el propio cuerpo de Policía a HOY Monesterio, "esta restricción quedaría anulada, permitiéndose de esta forma el estacionamiento en la travesía", nos informan. Lo que si se mantendría, según reza dicho comunicado, serán "los cortes de circulación en la misma vía durante el desarrollo de la actividad".