La administración de Casatejada vende un décimo del 4536

«Parece que estamos en fiestas». El comentario es de una vecina de Casatejada ante el ambiente que se vivió en la mañana de ayer a las puertas de la administración de lotería desde que se conoció que había vendido una parte del segundo premio del sorteo de Navidad, el número 4536.

Una parte mínima eso sí, puesto que solo fue un décimo -premiado con 125.000 euros- tras mantenerse el suspense durante muchos minutos, dado que el gerente de la administración, Francisco Muñoz, lo desconocía y no lo sabría con seguridad hasta que llegara desde Cáceres un representante de la delegación provincial de Loterías con el cartel oficial del premio y con las camisetas conmemorativas de ese momento. Entonces se descorcharían las dos botellas de champán que llevó una vecina para festejarlo tras enterarse de la buena nueva.

El administrador, Francisco Muñoz, confesaba estar «en una nube, superemocionado y muy nervioso», al ser la primera vez que da un premio de esta envergadura, 1.250.000 euros a la serie, en los once años que lleva al frente del establecimiento. Tampoco le permitían tranquilizarse la gran cantidad de llamadas telefónicas que no paraba de recibir. Unas de clientes para preguntar por el premio; otras de medios de comunicación y otras de amigos y conocidos para felicitarle. A todos les repetía que no sabía el número de décimos que había vendido. Y es que las máquinas electrónicas han cambiado mucho la liturgia de estos sorteos. De ahí que nada se sepa del ganador.

Ese nerviosismo se extendió por toda la población nada más aparecer en radio, prensa y televisión el nombre de Casatejada entre los municipios premiados -Castejada según algunos medios- llegando a interrumpir, por ejemplo, el festival escolar de Navidad que se celebraba en esos momentos.

A ello contribuyeron también los primeros rumores que circularon, que apuntaban a que el número premiado se había vendido en el hogar de mayores, situado en la plaza de España, lo que hubiera beneficiado a casi todo el pueblo. Su número también termina en 6, pero no es el agraciado con ese millón y pico de euros a la serie, el 4536, que primero despertó la ilusión y después la decepción.