La zona de baños del canal de la Isla de Plasencia seguirá sin socorristas Zona de baños de la isla. :: Hoy Plasencia en Común reiteró en junio la petición de dotar a este espacio de al menos dos vigilantes LUCÍA SEMEDO PLASENCIA. Miércoles, 12 julio 2017, 07:37

La zona de baños de La Isla de Plasencia continuará sin socorrista y no está entre las previsiones del consistorio crear esta plaza, según han confirmado desde la institución local.

Se trata de uno de los espacios más concurridos de la localidad, en especial durante los meses de verano, tanto por la frescura que proporcionan las zonas verdes que lo componen como por su cercanía y su fácil acceso a las aguas del río Jerte. Es común que los turistas y visitantes se sumen a la experiencia de los placentinos en este rincón que, pese a su gran afluencia de público, no cuenta ni con socorristas ni con vigilantes que controlen la actividad de los bañistas en las aguas.

Desde el Consistorio han confirmado a este diario que no existe una obligación por parte de la administración local de dotar a este espacio de baños con un socorrista o vigilante, ya que se considera una zona similar a cualquier otro punto del río en los que no es necesario un control de los bañistas. De esta forma han explicado que, en el caso de que ocurriera un accidente, no sería responsabilidad del Ayuntamiento.

Hace ocho años que se suprimió este puesto de trabajo. En 2008 y 2009 varios socorristas de Cruz Roja se hicieron cargo de este espacio pero desde entonces no ha vuelto a haber responsable.

En más de una ocasión los ciudadanos también han hecho patente la necesidad de una persona que se encargue de controlar los baños, en especial por la cantidad de niños que juegan en las instalaciones. Además, tampoco hay vigilantes que controles otros aspectos relativos al acceso correcto a la piscina natural, como que las personas entren al agua provistas de bañador y no de otras piezas de ropa, o controlar la presencia de perros, que están prohibidos en la zona.

Esta cuestión ha sido también puesta sobre la mesa en varias ocasiones por parte de la oposición. El pasado mes de junio el portavoz de Plasencia en Común en el Consistorio, Abel Izquierdo, reclamó al menos dos turnos de socorristas que pudieran atender las necesidades del volumen de visitantes que acuden a este rincón, especialmente en el caso de que se produzca una situación de riesgo.

También desde el PSOE hacían un llamamiento sobre el estado de la zona de baños y sobre la falta de un vigilante.

En las pasadas semanas los vecinos de Plasencia han podido notar la proliferación de algas en la zona de baños, una cuestión para la que han demandado soluciones. El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, se puso en contacto con Confederación Hidrográfica del Tajo para atajar estos problemas que, si bien no alteraron la buena calidad de las aguas, sí que suponían una molestia a la hora de nadar, además de dar sensación de suciedad a este rincón. El alcalde solicitó un aumento del caudal y anunció una limpieza profunda del canal.

Se trata de uno de los lugares mejor valorados por los placentinos debido a las oportunidades lúdicas que presenta, además de tratarse de uno de los espacios verdes mejor acondicionados. Los últimos trabajos que se han llevado a cabo en la zona por parte del Ayuntamiento han sido la impermeabilizado y la limpieza de algas y lodos del canal, así como el acondicionamiento del césped y de las plantar autóctonas presentes en la zona. Estas labores han corrido a cargo de los alumnos de la escuela profesional Tierra Verde.