Las viviendas ilegales de Santa Bárbara no tendrán que pagar el impuesto de construcciones Viviendas ilegales en Santa Bárbara:: Hoy El Ayuntamiento estima los recursos presentados por los propietarios de doce casas, a quienes se reclamaban 62.210 euros CLAUDIO MATEOS Viernes, 16 junio 2017, 08:40

La doce viviendas ilegales de la finca Viña del Carmen, en la sierra de Santa Bárbara, a las que el Ayuntamiento había reclamado el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), no tendrán que abonarlo finalmente al haber prescrito. Los propietarios habían alegado ante el propio Consistorio, que les exigía el pago de un total de 62.210 euros, y la junta de gobierno local les ha dado la razón basándose en un informe del técnico de rentas.

El Ayuntamiento ordenó el pasado 8 de marzo mediante un decreto a los departamentos de urbanismo y rentas que llevasen a cabo «las actuaciones necesarias en orden a liquidar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a todos los inmuebles sitos en suelo no urbanizable y que han sido objeto de expediente de disciplina urbanística». El 4 de abril el alcalde firmó doce decretos en los que se reclamaba a otros tantos propietarios de viviendas ilegales el pago del ICIO, con liquidaciones que según los casos iban desde 915 hasta 11.065 euros, y que sumaban un total de 62.210. Son las mismas casas sobre las que pesan desde el pasado enero órdenes firmes de derribo, que han sido recurridas también por los dueños, que a su vez han solicitado una modificación del Plan General Municipal que les permita iniciar un proceso de regularización.

Nada más conocer los decretos de alcaldía los afectados manifestaron que los ICIOS reclamados estaban ya prescritos, y así lo hicieron constar en las alegaciones que presentaron. El técnico de rentas les da la razón basándose en la Ley General Tributaria -que establece un plazo de cuatro años para la prescripción de este tipo de deudas con las administraciones- y en las fechas de finalización de las obras que constan en los expedientes de disciplina urbanística del Ayuntamiento.

La posibilidad de cobrar ha prescrito por transcurrir más de cuatro años desde la construcción de las casas

No obstante, la orden municipal de reclamar el ICIO a las viviendas ilegales se mantiene y si se detecta alguna que se haya terminado de construir hace menos de cuatro años se le exigirá el pago correspondiente. No será fácil porque el propio Consistorio admite la casi imposibilidad de constatar el momento en el que finalizan obras sobre las que no existen licencias ni proyectos presentados en el Ayuntamiento.

El concejal de Plasencia en Común, Abel Izquierdo, criticó ayer el procedimiento seguido. Dijo no entender cómo unas construcciones que legalmente no existen pueden ser objeto de cobro, y si lo son, por qué no se les exigió el ICIO en su momento. También se preguntó cómo es posible que se pusieran en marcha los procesos de liquidación del impuesto sin comprobar antes si habían prescrito, y pidió que se aclaren las responsabilidades.