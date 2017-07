Victoria Domínguez: «Como concejal no he tenido nunca competencia sobre los expedientes investigados» María Victoria Domínguez, a la salida del Tribunal Superior de Justicia / JORGE REY La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura ha declarado esta mañana en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 19 julio 2017, 12:12

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ha declarado esta mañana en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (en Cáceres), en calidad de investigada por el caso Santa Bárbara. A la salida, ha atendido a los medios de comunicación. «Venía con mucha tranquilidad y sigo con la misma tranquilidad», ha manifestado. «Siempre he tenido mucho respeto a las decisiones judiciales. El interrogatorio ha ido bien y yo he constestado lo que siempre he dicho: como concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Plasencia no he tenido nunca competencia sobre los expedientes que se están investigando. Eso es lo que he venido a declarar y no tengo más que añadir», ha dicho. «Los expedientes de infracción urbanística los he conocido una vez iniciadas las actuaciones. Cuando me personé en la causa y me dieron la copia correspondiente en el juzgado de instrucción de Plasencia, ha sido la primera vez que yo he visto esos expedientes. Los expedientes de disciplina y tramitación urbanística y los de sanciones están firmados todos por los alcaldes y por la alcaldía», ha apostillado.

En relación al expediente informativo abierto por Ciudadanos, la diputada ha dicho que «el partido siempre ha tenido conocimiento desde el primer momento de lo que ocurría y lo seguirá teniendo», ha concluido. La diputada ha permanecido durante una hora en el interior del TSJEx. Su declaración ha comenzado a las diez de la mañana, aunque ella ha llegado tres cuartos de hora antes.