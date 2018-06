Luz verde al primer paso para que la reforma de Martín Palomino en Plasencia pueda ser realidad Momento en el pleno de ayer en el que se votó el convenio de Martín Palomino. :: andy solé Con cruce de críticas y enfoques partidistas, el pleno municipal aprobó ayer el convenio preciso para adecuar la entrada sur ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 29 junio 2018, 08:20

Más de dos horas duró ayer el debate o discusión entre los grupos municipales del Ayuntamiento para sacar adelante un asunto en el que todos estaban de acuerdo. Esencialmente porque la ciudad lleva más de una década esperándolo: la reforma de las avenidas de España y Martín Palomino.

Por eso, aunque con la abstención de PeC, el pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y Extremeños, dio luz verde ayer al convenio que se firmará con la Junta y el Gobierno de España para que la ansiada obra pueda hacerse realidad. Porque en ese convenio las tres administraciones asumen pagar la misma cantidad, en torno a dos millones de euros, para acometer una adecuación que rondará los seis, después de que la Junta realice el proyecto y saque a licitación los trabajos.

El Ayuntamiento pagará su parte con cargo a parte de las inversiones comprometidas y no ejecutadas por la UTE del Agua, y deberá completar o asumir directamente con fondos propios los dos millones de euros que le corresponden según el convenio si finalmente, por los motivos que fuera, no se lleva a cabo la inversión de la empresa.

Esta falta de concreción fue criticada tanto por PeC como por Ciudadanos. «A día de hoy todo es un castillo en el aire, porque no tenemos dos millones de euros», dijo Abel Izquierdo, portavoz de la primera formación. Para Juan Carlos Hernández, de la segunda, lo que el Ayuntamiento debería haber conseguido es que el Ministerio asumiera la adecuación en solitario, «en lugar de que los placentinos tengamos que pagar dos millones de euros que no nos corresponden», y criticó tanto a populares como a socialistas por no haberlo logrado.

Fue el PSOE, de la mano de su portavoz Iván Sánchez, el que inició el debate partidista al destacar que la esperada obra llega gracias a su partido, a Guillermo Fernández Vara, porque «tanto Mariano Rajoy como José Antonio Monago y Fernando Pizarro no hicieron más que escenificar diferentes ficciones, pero escasas realidades. Y así, Martín Palomino veía cómo, año tras año, seguía en la indefinición». Mientras José Luis Díaz, de Extremeños, fuera de críticas y reproches, valoró la importancia del acto de ayer, la firma del convenio, para que pueda ser realidad «una obra muy compleja».

Colaboración necesaria

El concejal de Hacienda y Urbanismo, José Antonio Hernández, se había encargado antes de explicar esa complejidad y, por tanto, la importancia del logro alcanzado, a pesar de haber tardado siete años en conseguirlo. Porque el objetivo no era que se reparase el firme y se cediera la avenida al Ayuntamiento, sino lograr una reforma integral, una adecuación real de la entrada sur de la ciudad. Y para eso se necesitaba la implicación de las tres administraciones. El convenio, de hecho, será firmado por la Junta y el Gobierno central del PSOE (aunque el convenio se cerró con el Ejecutivo de Rajoy) y el Ayuntamiento del PP.

La insistencia del portavoz socialista en defender que el logro ha sido de su partido, llevó primero a José Antonio Hernández a declarar que «este logro, para bien o para mal, nos corresponde a nosotros, a este Gobierno del PP». Y después al alcalde a reiterarlo: «El arreglo de Martín Palomino lo hemos conseguido nosotros en el peor momento económico; antes, cuando el PSOE estaba en el Ayuntamiento y había perras no se hizo nada, mucho titular y mucha foto, pero nada más».

Y el concejal de PeC resumió el rifirrafe: «Aborrezco el debate partidista porque parece que no se sabe para qué se está en política». Porque en este caso, quizás, lo importante es que administraciones de signo político distinto han alcanzado un acuerdo en favor de la ciudad de Plasencia, en general, y de los vecinos y empresarios de España y Martín Palomino, en particular. Ahora queda, claro, que las máquinas lleguen a las avenidas. Y el convenio tiene una vigencia de cuatro años, es decir que se supone que, como tarde, en 2022 la reforma estará.