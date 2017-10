Vara dice que aún no conoce el proyecto para Plasencia de la Universidad Católica de Ávila El presidente de la Junta avanza que cuando le llegue lo estudiará «con todo el cariño» EFE Miércoles, 25 octubre 2017, 14:06

El presidente de la Junta ha afirmado hoy que no puede pronunciarse sobre la implantación de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) en Plasencia porque no conoce el proyecto, y ha anunciado que cuando llegue lo estudiará «con todo el cariño».

Guillermo Fernández Vara ha asegurado que la polémica suscitada en relación a la creación de un centro adscrito de la UCAV en la capital del Jerte «no tiene nada que ver con la religión», tal y como ha señalado en varias ocasiones el alcalde placentino, Fernando Pizarro.

«Uno no puede estar contra sí mismo. Yo soy católico, entonces, cómo voy a estar en contra de la Iglesia católica», ha interpelado Vara.

El presidente extremeño ha agregado que cualquier proyecto que llegue a la Junta será estudiado «con todo el cariño del mundo, como hacemos con casi todo».

No obstante, ha indicado que resulta necesario plantear que los proyectos formativos que lleguen a la región puedan aportar valor añadido, itinerarios formativos que no existan, sean complementarios a los existentes o que puedan dar respuesta a las nuevas demandas que puedan surgir.

«Ahora bien, si me dice que se quiere instalar y viene solo con dos titulaciones que ya las tenemos, para que se dividan los alumnos y unos que paguen y otros no, pues no me parece la mejor de las propuestas, y como no creo que sea esa, cuando entre el proyecto tendremos la oportunidad de plantear el tema», ha agregado.

Fernández Vara ha querido dejar claro que si trabaja todos los días para traer empresas a Extremadura, y en muchos casos a Plasencia, porque le preocupa mucho el futuro de esta ciudad, «cómo le voy a poner pegas a algo que venga a aportar riqueza y empleo a la región».

Por último, ha pedido a las partes que sean respetuosos con los tiempos y las normas.

.