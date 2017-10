La UCAV mantiene su apuesta por Plasencia pese al desinterés de la Junta El Ayuntamiento ofrece gratuitamente los antiguos juzgados a la UCAV, que asumiría la reforma. :: A.SOLÉ La rectora, el obispo y el alcalde se reunirán este mes para ultimar el proyecto que va a presentar en Mérida la universidad abulense CLAUDIO MATEOS Plasencia Jueves, 5 octubre 2017, 23:25

El plan de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) para abrir un centro adscrito en Plasencia se mantiene intacto pese a la insistencia de la Junta de Extremadura en que sólo apoyará iniciativas de universidades privadas que no hagan la competencia a la Universidad de Extremadura (UEx). Este mes de octubre se llevará a cabo en la ciudad una reunión para ultimar los detalles del proyecto que la UCAV presentará al ejecutivo autonómico, a la que además de la rectora abulense, María del Rosario Sáez Yuguero, asistirán el obispo de Plasencia, José Luis Retana, y el alcalde, Fernando Pizarro, entre otros.

Precisamente Pizarro dijo ayer sentirse «sorprendido y perplejo» con la noticia de que la Junta ha sometido a información pública los anteproyectos de la ley de reconocimiento de las dos universidades privadas ‘online’ que se van a implantar en Badajoz. «A nosotros la Junta nos dijo que no sin haber presentado ni un solo papel, y argumentaron que la UCAV no generaría recursos económicos en la región y que sería un adversario muy potente para la Universidad de Extremadura», recordó Pizarro.

El texto de los anteproyectos de ley presentados esta semana, que aún tendrán que ser aprobados por la Asamblea de Extremadura, señala textualmente que «los centros privados ofrecen una oferta formativa que en todo caso complementa la de las universidades públicas, no sustituyéndolas de ningún modo ni compitiendo tampoco con ellas». Es el mismo argumento que el pasado verano usó la Consejería de Educación para oponerse a la llegada de la UCAV a Plasencia, junto con el de que no generaría riqueza en la región al tener su domicilio social en otra comunidad autónoma.

El plan avanzado hace ya varios meses por la UCAV es que su centro adscrito de Plasencia ofertaría inicialmente los grados de Educación Infantil y Primaria, y también Psicología, con la posibilidad de añadir algunos más en un futuro. Son titulaciones que ya ofrece la UEx, algo que no ve con buenos ojos el ejecutivo autonómico.

Fernando Pizarro dijo ayer que, si bien no se opone a las universidades ‘online’ porque «hay que estar con los tiempos», resulta «evidente» que el impacto económico que genera una universidad presencial es mucho mayor. Insistió en que este es el motivo principal por el que el municipio está dispuesto a ceder gratuitamente a la UCAV la Casa del Deán y el Palacio del Doctor Trujillo, si bien no descartó que, ahora que los estudiantes del Seminario Diocesano se han marchado a Salamanca, el Obispado pueda poner a disposición del la universidad abulense ese edificio. De hecho, esa es la propuesta del PSOE local. El alcalde remarcó que las instituciones que se encuentran detrás del proyecto no piden a la Junta financiación de ningún tipo, ya que va a ser una inversión puramente privada, por lo que lo único que solicitan es la autorización que, según la ley, tiene que dar la administración competente en materia educativa.

Durante los últimos meses se han ido sucediendo las muestras de apoyo a la llegada de la UCAV a Plasencia por parte de distintos colectivos. Se han manifestado públicamente a favor la Asociación de Amigos de las Catedrales, la asociación de vecinos Intramuros y la asociación cultural Pedro de Trejo. También se ha creado un grupo en Facebook abierto a los ciudadanos que quieran apoyar el proyecto.