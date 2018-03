El TSJEx remite a los juzgados de Plasencia la denuncia contra Fernando Pizarro REDACCIÓN Sábado, 24 marzo 2018, 08:57

plasencia. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) informó ayer de que la Sala de lo Civil y Penal ha remitido a los juzgados de Plasencia la denuncia presentada en febrero por una ciudadana particular contra el alcalde, Fernando Pizarro, por no haber actuado contra las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara. Ahora el Decanato placentino asignará la denuncia a uno de los juzgados de primera instancia e instrucción, que deberá decidir si la archiva o abre diligencias.

Fernando Pizarro no quiso hacer ayer declaraciones sobre este traslado de la denuncia aduciendo que a él no le ha llegado ninguna notificación. Sí habló el mes pasado cuando se conoció la existencia de la querella. Entonces dijo que era ya la cuarta vez que Victoria Domínguez intentaba que su nombre apareciera en un titular relacionado con Santa Bárbara equiparando su actuación con la que ella no realizó como concejala de Urbanismo.

Pizarro dio así por hecho entonces que la denuncia procede directamente de la diputada regional de Ciudadanos o de su entorno, algo que no ha sido confirmado por el TSJEx. Afirmó que se trata de una «cortina de humo».

Al margen de esta denuncia, el fiscal del caso Santa Bárbara ya ha desvelado que tiene previsto solicitar «en el momento procesal oportuno» que el TSJEx remita las actuaciones a un juzgado de instrucción de Plasencia para que investigue lo ocurrido con las casas ilegales de la sierra a partir de junio de 2011, cuando Pizarro se convirtió en alcalde.