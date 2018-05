La Fiscalía recurrirá el auto de Santa Bárbara y el Ayuntamiento de Plasencia se muestra indeciso Carretera de acceso a una de las zonas de Santa Bárbara con viviendas ilegales. :: / ANDY SOLÉ «Estaría preocupado si no hubiéramos hecho lo correcto», afirma Pizarro sobre la posibilidad de que la investigación se amplíe hasta su mandato CLAUDIO MATEOS Plasencia Miércoles, 9 mayo 2018, 21:44

La Fiscalía confirmó este miércoles que presentará recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra el auto en el que el juez instructor del caso Santa Bárbara exculpa a la diputada regional de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, y los también exconcejales de Urbanismo de Plasencia Mónica García y Francisco Barbancho. El magistrado rechaza además la apertura de juicio oral y devuelve las actuaciones a un juzgado de Plasencia para que determine la posible responsabilidad penal de la exalcaldesa Elia María Blanco u otras personas. Por su parte el Ayuntamiento, que está personado como acusación particular, se muestra indeciso y probablemente no dará a conocer si presentará o no recurso hasta el último momento, una vez que el gabinete jurídico haya estudiado el auto, de modo que apurará al máximo los cinco días hábiles que hay de plazo para apelar.

En su escrito de acusación, en el que pidió la apertura de juicio oral, la Fiscalía había solicitado para la exalcaldesa Elia María Blanco 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, más otros dos por omisión del deber perseguir delitos. Para los exconcejales de Urbanismo Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho pedía nueve años más un año y medio de inhabilitación a cada uno por las mismas infracciones penales. El Ayuntamiento había pedido penas de ocho años y medio de inhabilitación para Elia María Blanco, Victoria Domínguez y Mónica García por prevaricación, y para Francisco Barbancho el sobreseimiento por el poco tiempo que estuvo en Urbanismo.

Escrito del fiscal

El juez instructor ha tumbado en su auto, hecho público este martes, todos los argumentos que planteaba la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, un escrito que por cierto no se ha conocido hasta ahora de manera íntegra, puesto que no había sido comunicado a las partes y únicamente se sabían las penas que solicitaba. El fiscal describe en él con dureza cómo durante el periodo investigado (de enero de 2006 a junio de 2011) el Ayuntamiento de Plasencia mostró «una dejación casi absoluta de sus competencias y facultades legales en materia de disciplina urbanística», a pesar de que el «proceso masivo de edificación ilegal era perfectamente conocido por las autoridades, funcionarios y demás personal del Ayuntamiento».

El fiscal aprecia asimismo una «clara connivencia entre la alcaldesa y cada uno de sus concejales de Urbanismo para vaciar de contenido práctico sus competencias en materia de disciplina urbanística (...), vulnerando clamorosamente de esta manera la legalidad vigente», y todo ello pese a contar con los medios necesarios para hacer cumplir la ley.

El fiscal tratará en su recurso de rebatir ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx –compuesta por tres magistrados– los fundamentos del auto exculpatorio del juez instructor, quien considera que, tal y como argumentaban las defensas, los exconcejales no pueden tener responsabilidad penal en la inacción ante las viviendas ilegales de Santa Bárbara porque, con independencia de que conocieran o no la situación de flagrante ilegalidad urbanística en la sierra de Santa Bárbara, no disponían de competencias para emitir resoluciones administrativas que afectasen a terceros, una prerrogativa que correspondía en exclusiva a la alcaldesa.

La Fiscalía también había acusado a la excaldesa y los exconcejales de omisión del deber de perseguir delitos, pero el juez ha decretado la prescripción al haberse presentado la denuncia más de cinco años después de que cesaran en sus cargos.

La postura de la Fiscalía es por lo tanto clara, y también su voluntad de recurrir el auto de sobreseimiento parcial. Falta por saber lo que hará el Ayuntamiento de Plasencia. El alcalde, Fernando Pizarro, tampoco dio ayer pistas sobre si presentarán o no recurso, aunque sí aclaró que de hacerlo esperarán hasta el último momento para tener tiempo de analizar el auto en profundidad junto a los servicios jurídicos.

El alcalde dijo no estar preocupado por la posibilidad de que se investigue también lo ocurrido en Santa Bárbara durante su mandato, una vez que el juez instructor del TSJEx ha devuelto la causa al Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia con la advertencia de que ya no tiene efecto el límite temporal planteado hasta ahora en el procedimiento, que era junio de 2011, cuando Pizarro se convirtió en alcalde. «Sólo estaría preocupado si no hubiéramos hecho lo correcto, pero sé que lo hemos hecho», afirmó.