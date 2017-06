La torre del Palacio de Mirabel se abre por primera vez a las visitas El nuevo recurso turístico permite disfrutar de una vista inédita de la ciudad, especialmente del casco antiguo CLAUDIO MATEOS Miércoles, 14 junio 2017, 23:50

Son unas de las mejores vistas del casco antiguo de Plasencia, equiparables a las que se pueden contemplar desde las cubiertas de la catedral. Cualquiera puede disfrutar de ellas desde el pasado martes, cuando quedó abierta por primera vez al público la torre del Palacio del Marqués de Mirabel después de que los propietarios del edificio hayan arreglado las escaleras de acceso y acondicionado la parte alta como mirador.

El Palacio del Marqués de Mirabel es un monumento de propiedad privada que se cuenta entre los más importantes de tipo civil de toda Extremadura. Está abierto al público desde el año 2011. La entrada cuesta cuatro euros y desde ahora incluirá también la visita a la torre del homenaje, una estructura que pertenece a la parte antigua del palacio.

El recorrido arranca en el patio renacentista presidido por una fuente central y blasones de los linajes palaciegos. Se sube por una escalinata de piedra adornada con un zócalo de azulejos y se llega al claustro alto. Desde allí se pasa al conocido como Salón de Carlos V, que preside un busto en mármol del emperador, obra del artista italiano Pompeio Leoni. Este salón está adornado con grandes cuadros y también se le conoce en la casa como el salón de baile. Cuenta con una pequeña grada para los músicos.

Después la visita sigue hacia el llamado salón de firmas, donde pueden verse grandes retratos del siglo XVII del conde de Gondomar y su familia. La capilla oratorio muestra valiosas esculturas del XVI.

Desde allí se avanza hasta el pensil. Se trata de un gran mirador, con un jardín colgante que da a la plaza de San Nicolás y que se puede ver desde el exterior. También fue construido en el XVI. En él se encuentran varias esculturas y restos romanos procedentes de Cáparra y Mérida que fueron recogidos por Luis de Ávila y Zúñiga en el siglo XVI.

El paseo interior baja a un patio que da acceso a una cocina de época medieval donde hay una gran chimenea. Al lado está el famoso salón de los trofeos de caza del Duque de Arión, con una colección de piezas cobradas en la primera mitad del XX. También hay en el museo un llamativo carruaje de época. Hace dos semanas se incorporó al recorrido una vieja bodega y ahora se suma la torre del homenaje, desde donde se puede contemplar una espectacular vista de Plasencia.

Pese a que se trata de un recurso turístico de primera magnitud para Plasencia, el Palacio del Marqués de Mirabel no cuenta ni con un horario ni con unas fechas de apertura. Es visitable la mayor parte del año (siempre que no esté ocupado por sus propietarios), y las horas no son fijas. Por eso el encargado del mantenimiento, Jesús Jiménez, aconseja concertar las visitas con anterioridad llamando al 927 410 701.

‘Still Star-Crossed’

El Palacio del Marqués de Mirabel ha sido uno de los escenarios del rodaje de la serie estadounidense Still Star-Crossed, secuela de Romeo y Julieta que se estrenó a finales de mayo en Estados Unidos, donde se han emitido tres episodios. Ya hay contactos para rodar la segunda temporada, que también se filmaría en parte en Plasencia. El primer capítulo pasó casi inadvertido con sólo 0,5 puntos de índice de audiencia, aunque después ha mejorado algo.