Fin de semana de videojuegos

La asociación Megagumi ha organizado para este fin de semana en la Casa de la Juventud el III Gumi Videogames Weekend, un fin de semana dedicado a jugar a videojuegos, ver proyecciones y conocer a jugadores de Extremadura. Habrá torneos de Pokemon, Just Dance, Super Smash Bros, Mario Kart, Call of Duty, Tekken y FIFA. Los socios participan gratis y los no socios pagarán tres euros.