El Refugio de Plasencia inicia una campaña para controlar las colonias de gatos Gatos callejeros comiendo pienso dejado por los vecinos en el barrio de La Data. :: andy solé La protectora de animales instalará trampas para capturarlos, llevarlos a esterilizar y luego volver a soltarlos CLAUDIO MATEOS Plasencia Domingo, 10 diciembre 2017, 09:12

La asociación protectora de animales El Refugio va a poner en marcha una campaña de control de las colonias de gatos ferales utilizando el llamado método CES (captura, esterilización y suelta). Los harán con la ayuda del Ayuntamiento, al que solicitarán permiso para colocar jaulas-trampa en lugares estratégicos, y de los veterinarios que quieran colaborar ofreciéndose a esterilizar a los animales a un precio reducido.

El Refugio considera este método como el más efectivo para controlar las colonias de gatos callejeros, que pueden generar problemas de salud pública. Su presidenta, Salud Mateos, cree que se trata de una solución preferible a la única que se plantea en la ordenanza de animales de Plasencia, que es la prohibición de darles de comer.

«La ordenanza dice que no se les puede dar nada, aunque lo que nosotros recomendamos más bien es que no se les den alimentos húmedos o preparados en casa, sino sólo comida seca como piensos para gatos», señaló Salud Mateos. De la misma opinión es otra protectora de animales, Adopta Plasencia, que ya cuando se aprobó la ordenanza en 2016 manifestó que las colonias de gatos no deben controlarse prohibiendo a los vecinos que los alimenten, sino por medio del método CES, el cual «se ha demostrado efectivo y no condena a los felinos a morir de hambre».

La ordenanza municipal prohibe alimentar a los gatos, pero las protectoras prefieren la esterilización

La asociación ha abierto un concurso entre los veterinarios para lograr el mejor precio posible

El Refugio la tiene intención de sufragar esta campaña con parte de la subvención anual que recibe del Ayuntamiento. Además ha abierto una especie de subasta entre los veterinarios de la ciudad y saber así cuál oferta el precio más bajo para practicar las esterilizaciones. La idea es conseguir que el mayor número posible de gatos no se reproduzcan y acabar así con el crecimiento incontrolado de las colonias, que en algunas zonas de la ciudad resulta especialmente problemático.

Campaña navideña

Por otra parte, Salud Mateos dijo, con vistas a las fiestas navideñas, que a la hora de hacer regalos una mascota «no es un juguete», y defendió la tenencia responsable de los animales. Según informa Efe, recordó que una mascota requiere tiempo, esfuerzo y dedicación durante muchos años, por lo que pidió que «se medite bien» el hecho de regalar un animal de compañía a los niños. En el caso de que se tome la decisión, animó a que en lugar de comprar un cachorro se adopte a uno de los más de veinte que actualmente se encuentran recogidos en el refugio placentino o en casas de acogida. Existe un manual editado recientemente por la asociación en el que se dan toda una serie de consejos y pautas de conducta a las personas que estén pensando en adoptar un perro.

Son cerca de medio centenar los voluntarios que todas las semanas acuden a prestar su ayuda en las instalaciones que El Refugio gestiona en la finca municipal Capote. En cuanto a los abandonos, Mateos ofreció el dato de que desde enero hasta diciembre de este año han ingresado en la perrera 189 perros y 40 gatos. Asimismo, durante este año han sido adoptados 157 perros, de los que 101 se han marchado con familias de Francia, Bélgica y Holanda, en el marco del programa de adopciones internacionales que gestiona El Refugio. No obstante, a día de hoy son 81 perros los que esperan una adopción, y que se encuentran tanto en las instalaciones municipales como en casas de acogida.

De igual forma, adelantó que la asociación colaborará con la Diputación de Cáceres en la apertura de un centro provincial de recogida de animales que se instalará en la finca Haza de la Concepción de Malpartida de Plasencia.