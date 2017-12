El punto de encuentro familiar reabre en diciembre con varios meses de retraso El punto de encuentro familiar ha estado funcionando desde 2003 en el recinto de Valcorchero. :: a. solé La gestión de este espacio, donde algunos padres separados recogen a sus hijos, se vuelve a adjudicar hasta finales de 2018 CLADIO MATEOS PLASENCIA. Lunes, 4 diciembre 2017, 08:12

Plasencia volverá a contar con un punto de encuentro familiar operativo a partir de este mismo mes. Así lo ha anunciado la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que señala que en estos días está concluyendo el proceso administrativo para la adjudicación de este espacio en que se utiliza, entre otras cosas, para que algunos padres separados recojan a sus hijos menores, o también para que acudan allí a verse con ellos en los casos en los que hay instauradas medidas legales de protección.

Las familias de Plasencia y las comarcas cercanas usuarias de este servicio venían reclamando la reapertura y habían alertado de que no se estaban cumpliendo los plazos establecidos por la Junta de Extremadura. De hecho, el pasado mes de mayo se licitó por un importe de 56.073 euros la gestión para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, y sin embargo hasta este mes no se va a poner en funcionamiento. La Consejería no ha aclarado los motivos del retraso.

Los puntos familiares son un lugar neutral donde se produce el encuentro de los miembros de las familias con progenitores separados o divorciados en las que el ejercicio del régimen de visitas está interrumpido o es conflictivo. Ofrece fundamentalmente tres servicios: visitas supervisadas, visitas no supervisadas y entregas y recogidas de menores. De esta última función se aprovechan padres y madres que quieren entregar o recoger a sus hijos sin tener que cruzarse con el otro progenitor. «El progenitor custodio entrega a los niños, se marcha y luego aparece la otra persona. Con estos puntos se obliga al custodio a que no boicotee la estancia con el otro padre», explicó Carlos Aurelio Caldito, presidente de la Asociación Extremeña de Padres y Madres Separados, en un reportaje publicado en 2016 en este diario.

El servicio tendría que haber entrado de nuevo en funcionamiento el pasado 1 de septiembre

Objetivos

Los puntos de encuentro familiares tienen como objetivo favorecer el cumplimiento del derecho fundamental del menor a mantener la relación con ambos progenitores después de la separación, estableciendo los vínculos necesarios para su buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional. También buscan preparar a los padres para que consigan autonomía y puedan mantener relaciones con sus hijos sin depender de este servicio.

Entre las familias que pueden ser usuarias del servicio, aparte de las que puedan ser derivadas por los juzgados radicados en los partidos judiciales de la zona y de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, figuran las que puedan ser derivadas por la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.

El punto de encuentro familiar de Plasencia se encuentra en las instalaciones del centro de menores de Valcorchero, donde funciona desde 2003, aunque el servicio ha sufrido ya varias interrupciones prolongadas. En los últimos años venía atendiendo a unas 50 familias.

Representantes del grupo popular en la Asamblea de Extremadura han contactado en los últimos días con las familias para interesarse por la situación del punto de encuentro familiar y, llegado el caso, reclamar a la Junta su reapertura.