Plasencia alcanza casi el 100% de ocupación hotelera en el puente Un grupo de visitantes junto a una guía turística ayer en la plaza de la Catedral. :: david palma El dato del INE de agosto consolida el crecimiento en pernoctaciones y viajeros, con una estancia media de 1,79 noches CLAUDIO MATEOS PLASENCIA. Sábado, 14 octubre 2017, 09:09

Los alojamientos turísticos de Plasencia registran este puente una ocupación cercana al cien por cien en las dos jornadas centrales de viernes y sábado, y de entorno al 80% en la del jueves. Es la estimación realizada por Altup, la asociación que agrupa a este tipo de establecimientos, cuyo nuevo presidente, Teo Magdaleno, aseguró ayer que está siendo uno de los mejores puentes del Pilar que se recuerdan en la ciudad desde el punto de vista del turismo.

«El buen tiempo tiene que ver, pero también que se va consolidando la recuperación económica, sin olvidar que este fin de semana se disputa en Plasencia un rally que ha traído a bastante gente», apuntó Magdaleno, quien recordó no obstante que el comportamiento del sector los fines de semana es, por lo general, bastante bueno, pero sigue existiendo la asignatura pendiente de los días de diario, cuando las reservas y las visitas caen en picado.

El puente del Pilar está suponiendo por lo tanto una importante inyección para los alojamientos turísticos placentinos antes de afrontar el mes de noviembre, que según el presidente de Altup «suele ser bastante malo» y el número de visitantes ya no se recupera hasta el puente de diciembre, que también va a acompañado por lo general de cifras muy buenas.

Datos de agosto

Los expertos hace tiempo que dejaron de considerar las visitas a la oficina de turismo con un dato fiable para medir el número de personas que llegan a la ciudad, pues el fácil acceso a la información hace que cada vez sean más las que traen el viaje planificado desde casa. En ese sentido se presta más atención a los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), tanto de pernoctaciones como número de viajeros, así como de ocupación y de duración de las estancias.

Los últimos datos disponibles del INE son los de agosto, el mes en el que Plasencia recibe más visitantes de todo el año, junto con las semanas de primavera que coinciden con la Semana Santa y la floración de los cerezos en el Valle del Jerte. Según estas cifras, en agosto de 2017 visitaron la ciudad 10.774 personas, que son 221 más que en el mismo mes del año pasado y 1.424 más que en 2015. También crecieron las pernoctaciones, que fueron 19.334, frente a 18.768 de 2016 y 14.099 de 2015. Sí cabe destacar como nota negativa que el número de visitantes extranjeros ha bajado en más de 400 en relación a agosto del año pasado.

Uno de los datos que el sector turístico considera fundamental es el de la duración de la estancia media. El pasado agosto subió ligeramente hasta 1,79 noches desde las 1,78 de 2016. El aumento es más pronunciado si se le compara con agosto de 2015, que fue de 1,51 días.

También es muy relevante el dato de ocupación, que ha subido este agosto al 62,3% (69,9% los fines de semana), desde el 59,6% (65,5 los fines de semana) de 2016. La mejora es más que considerable sobre todo al compararla con el mes de agosto de 2015, cuando la ocupación media fue del 47,5% y la de los fines de semana del 61,2%.

Teo Magdaleno señaló que las jornadas de diario durante los meses de verano son mejores para los alojamientos hoteleros que las del resto del año, y no sólo porque mucha gente está de vacaciones y la influencia de que sea o no fin semana se reduce, sino también porque Plasencia se encuentra en una ubicación ideal para que mucha gente la use como lugar de pernoctación cuando se dirige desde el norte de España hacia las playas del sur, y viceversa. «Es habitual que, en vez hacer todo el viaje en un día con tantas horas al volante, lo programen tranquilamente con un parada de una noche y aprovechen para conocer la ciudad», señala el presidente de la asociación Altup.