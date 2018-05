El PSOE saca a Plasencia de su calendario de primarias Presentación de la candidatura como secretaria local de Blanca Martín, que no optará a la alcaldía . :: a. s. La ejecutiva federal trata de ganar tiempo para buscar un candidato de consenso a la alcaldía sin reabrir viejas heridas CLAUDIO MATEOS Plasencia Martes, 1 mayo 2018, 09:35

El PSOE de Plasencia no celebrará el próximo 10 de junio las primarias para elegir a su candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de 2019, como sí lo hará en las dos capitales de provincia extremeñas y en el resto de ciudades de más de 20.000 habitantes donde no gobierna. La ejecutiva regional ha decidido no aplicar en Plasencia, y tampoco en Almendralejo, el calendario de primarias aprobado para todos los demás municipios. En el caso de la ciudad del Jerte el motivo es ganar tiempo para buscar un candidato de consenso sin necesidad de recurrir a unas primarias que el aparato del partido considera que podrían reabrir heridas aún no cicatrizadas entre las distintas familias de la agrupación local.

HOY ha tenido acceso a una circular interna en la que la ejecutiva regional del PSOE informa del calendario de primarias para Extremadura aprobado por la federal el 24 de abril. También se da cuenta de la decisión de «excepcionar de este calendario las localidades de Almendralejo y Plasencia, una vez oída y previa solicitud de la comisión ejecutiva regional». La medida ha levantado recelo entre algunos sectores de la agrupación local placentina que temen que se trate de una maniobra de la dirección regional del partido para imponer un candidato sin someterlo al proceso de primarias que, según los estatutos, se debe llevar a cabo en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes donde el PSOE no gobierna.

Desde la ejecutiva federal desmienten esa interpretación. Recuerdan que la secretaria local y presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha manifestado de forma reiterada su intención de no encabezar la lista del PSOE en las elecciones municipales del próximo año, por lo que es necesario buscar un candidato, a ser posible del gusto de las diversas sensibilidades, ya que los últimos procesos internos de primarias han vuelto a poner de manifiesto las profundas desavenencias que persisten en el seno de la agrupación. Hay que recordar que en la asamblea celebrada en enero de este año para elegir a la secretaria local Blanca Martín obtuvo 86 votos y la concejala Nuria López 62, un resultado revelador de la división interna.

Nuria López se postula

De hecho, Nuria López anunció ayer a este diario su intención de «dar un paso adelante» y presentarse como candidata a las primarias para la alcaldía en el caso de que no se logre pactar una candidatura de consenso, a la cual se muestra abierta. «Me siento legitimada para intentar encabezar la lista tanto por el 42% de los votos que obtuve en enero como porque Blanca Martín ha anunciado que no se presentará, de modo que no tendría que enfrentarme a la secretaria local vigente», apuntó López, quien cree que, en todo caso, ese apoyo que le dieron cuatro de cada diez militantes en la asamblea de enero «tiene que verse reflejado en una lista en la que van a figurar 21 nombres».

No es seguro que el candidato socialista a la alcaldía de Plasencia vaya a salir de entre los actuales militantes de la agrupación. Prevalece dentro de la ejecutiva regional una mayoría que considera que, con Blanca Martín descartada, no existen nombres con el suficiente tirón y carisma como para hacer frente al popular Fernando Pizarro, cuya decisión de optar a un tercer mandato consecutivo aún no se ha anunciado oficialmente pero se da casi por hecha. Altos dirigentes socialistas a nivel regional se decantan por buscar a un candidato externo que pueda plantar cara al PP y devolver al PSOE placentino la fortaleza política que tuvo antes de que la agrupación local fuera disuelta en 2013 a causa de «la insostenible situación de la actividad orgánica».

Almendralejo y la Púnica

En Almendralejo también estuvo bastante disputada la secretaría local en la votación que se llevó a cabo el pasado diciembre, cuando Piedad Álvarez renovó el cargo al frente de la agrupación en una asamblea en la que se impuso por 98 votos a 69 al otro candidato, Fernando Bote. Sin embargo, el secretario provincial del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus, negó ayer que se trate de una situación equiparable a la de Plasencia. Afirmó que la decisión de no aplicar en Almendralejo el calendario de primarias se debe a la «incertidumbre política» que se vive en el municipio a raíz del procedimiento judicial en el que se encuentra inmerso el alcalde, el popular José García Lobato, investigado en el caso Púnica en relación a un posible amaño de un concurso público para la adjudicación de un contrato a la empresa Cofely.

Lemus aseguró que una vez que el caso quede resuelto se llevará a cabo la elección del candidato del PSOE según el procedimiento marcado en los estatutos, es decir, mediante primarias cerradas si antes no hay candidatura de consenso.

Esta explicación fue confirmada por Piedad Álvarez, quien afirmó que ella misma pidió en la ejecutiva regional, a la que pertenece, sacar a Almendralejo del calendario de primarias y esperar a que haya una resolución judicial. «Creemos que hay que esperar a que el PP dé un paso y no queremos que la atención de la ciudad se desvíe a nuestras primarias cuando hay abierto un proceso de tanta gravedad», dijo.