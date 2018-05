El PSOE reclama en el Congreso retomar el proyecto de un centro logístico ferroviario en Plasencia César Ramos, Blanca Martín y Pilar Lucio, ayer en el PSOE. :: d. palma Los diputados socialistas por Cáceres se reunirán con Adif y ya han presentado una enmienda a los presupuestos del Estado CLAUDIO MATEOS Plasencia Sábado, 5 mayo 2018, 09:23

El PSOE quiere recuperar el proyecto de creación en el entorno del nudo de comunicaciones de Fuentidueñas de un centro logístico ferroviario de mercancías y pasajeros, que ya fue dotado en su día con 25 millones de euros pero después desapareció de los planes del Gobierno. Para ello ha presentado una enmienda a los presupuestos generales del Estado, y los diputados socialistas en el Congreso por la provincia de Cáceres se reunirán en breve con el presidente de Adif para tratar de reimpulsar la idea.

Los diputados nacionales cacereños Pilar Lucio y César Ramos, acompañados por la secretaria local del PSOE, Blanca Martín, presentaron ayer en Plasencia esta iniciativa. Criticaron que el Gobierno del PP la dejara de lado cuando accedió al poder para, con el apoyo del alcalde, Fernando Pizarro, optar por mantener la estación de Plasencia en su actual ubicación como única parada ferroviaria en la ciudad, dedicando simplemente una pequeña partida económica para reformarla.

Lucio dijo que desde el PSOE apoyan que la estación placentina se mejore y permanezca como parada para algunos de los trenes en el corredor de alta velocidad, pero recordó que seguirá siendo un «fondo de saco», fuera de la línea principal. Los socialistas apuestan en cambio por crear en el entono de Fuentidueñas un centro logístico de mercancías y pasajeros en el que puedan parar todos los trenes y que sirva para impulsar la economía de todo el norte extremeño. Tanto Lucio como César Ramos criticaron en ese sentido la «resignación» mostrada por el gobierno local del PP ante la perspectiva de que Plasencia se quede para siempre como una parada secundaria en la alta velocidad.

«Nuestro proyecto es radicalmente distinto del que tiene el PP», apuntó Ramos, quien resalto que una nueva estación en la línea principal es la mejor manera de «garantizar la movilidad de la gente de Plasencia» y avanzó que le van a pedir a Adif que sea una realidad «antes de 2023». No se pronunció sobre la ubicación exacta, aunque sí aclaró que sería compatible con la plataforma y los ramales a Plasencia que ya se están ejecutando, puesto que fueron diseñados teniendo en cuenta la creación del centro logístico.

Pilar Lucio insistió en que este nodo logístico ya tuvo en su día una consignación presupuestaria de 25 millones de euros. Dijo que, además de la moción para que vuelva a ser incluido en las cuentas estatales, el grupo socialista en el congreso ha presentado una «batería de preguntas» al Gobierno sobre cuestiones cómo cuántas estaciones hay en España que sean fondo de saco como las de Plasencia y a cuántas de ellas llega el AVE. «Creemos que a ninguna, y si hay alguna queremos saber con qué frecuencia paran en ellas los trenes», indicó la Diputada, quien considera que conformarse con la actual estación en el sitio en el que se encuentra supone condenar a Plasencia a la irrelevancia ferroviaria a perpetuidad.

Además de esta enmienda sobre el centro logístico, el grupo socialista en el Congreso ha presentado otras cuatro relativas a Plasencia. Una de ellas pide incluir 200.000 euros para que la Confederación Hidrográfica del Tajo mejore la ribera del río Jerte a su paso por la ciudad. También reclaman 500.000 euros para iniciar el desdoblamiento del tramo de las N-630 desde la glorieta de Fuentidueñas hasta el casco urbano, así como 100.000 euros pera arreglar la cubierta del conventual de Santo Domingo. Por último, piden que los presupuestos estatales dediquen al menos 300.000 euros a apoyar la actividad en el Centro de Agricultura Ecológica.

Primarias a la alcaldía

Por otra parte, Blanca Martín se refirió a la decisión de la ejecutiva federal del PSOE, a petición de la regional, de sacar a Plasencia del calendario de primarias aprobado para el resto de los municipios extremeños que son capitales de provincia o ciudades mayores de 20.000 habitantes donde el PSOE no gobierna. Dijo que se ha decidido excluir a Plasencia y Almendralejo, únicas no capitales de más de 20.000 donde los socialistas están en la oposición, aunque no explicó el motivo, tan solo que se hace con «el fin último de ganar las elecciones»..

Sobre el anuncio de Nuria López de que, si no se alcanza consenso, ella se presentará a las primarias como candidata a la alcaldía, Blanca Martín avisó de que en este tipo de procesos no basta con autoproclamarse como precandidato, sino que se tienen que cumplir unos requisitos previos, entre ellos reunir un número suficiente de avales.

Por el momento, Plasencia está fuera del calendario de primarias, aunque no se descarta que se celebren si finalmente no se alcanza una candidatura de consenso.