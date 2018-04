La Protectora atiende a más de 100 perros con ayuda de las casas de acogida

«En el último año podemos decir que no hay día en el que no haya algún abandono; todos los días recogemos a algún animal», afirma Salud Mateos, presidenta de la Protectora. El problema, a su juicio, «es la falta de responsabilidad y concienciación que existe, porque los perros, los animales, no son ni modas ni caprichos».

Es el motivo por el que El Refugio atiende en la actualidad a más de un centenar de perros entre las instalaciones de la perrera municipal y las casas de acogida, los domicilios de voluntarios que colaboran con la Protectora para cuidar de forma temporal a los canes.

«Especialmente a los cachorros, son los que están en las casas de acogida porque, al no poder ser vacunados, es perjudicial para ellos tenerlos con el resto porque pueden contraer enfermedades; de ahí la necesidad de contar con las casas de acogida», señala Mateos. Son 15 las casas que están colaborando en estos momentos, pero ha habido ocasiones en las que han llegado a contar hasta con el doble.

Con el objetivo de fomentar la adopción de los perros, la Protectora participará el próximo 22 en la I Marcha Canina junto con otras entidades y cuya recaudación, al precio de tres euros el dorsal, se destinará a Proyecto Hombre.

La I Marcha Canina, enmarcada en el circuito solidario placentino, partirá a las 11 horas desde el parque de la Coronación, y recorrerá las avenidas de la Hispanidad, Virgen del Puerto y Cañada Real para regresar al parque. Podrán participar quienes tengan perro y quienes no, porque para eso la Protectora llevará canes a los que adoptar al menos de forma temporal durante la celebración de la marcha. Además, informará de los pasos que hay que dar para la adopción, y también de los que conviene tener en cuenta a la hora de recoger a un animal abandonado.

Durante la celebración de esta actividad se llevarán a cabo otras de forma paralela como exhibiciones de unidades caninas y talleres varios sobre animales.