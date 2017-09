Las 'casas de los Sánchez' de Plasencia llegan al Supremo Las conocidas como 'casas de los Sánchez' fueron construidas en los años treinta del siglo XX. :: palma El Ayuntamiento ha recurrido el fallo del TSJEx que le obliga a indemnizar a los dueños a medias con la Junta CLAUDIO MATEOS Plasencia Martes, 26 septiembre 2017, 08:27

El Tribunal Supremo decidirá si el Ayuntamiento de Plasencia y la Junta de Extremadura tienen que indemnizar a los dueños de tres viviendas singulares de la avenida Juan Carlos I, las conocidas como 'casas de los Sánchez' por haber restringido su aprovechamiento urbanístico. El Consistorio presentó la semana pasada ante Supremo un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que reconoce el derecho de los propietarios a ser resarcidos con una cantidad que aún no se concreta, pero que no podrá ser superior al 1.957.948 euros que reclaman los dueños.

Cuando se conoció el contenido de esta sentencia el pasado mes de junio el Ayuntamiento anunció que la había recurrido ante el Alto Tribunal, aunque en realidad no fue hasta el lunes de la semana pasada cuando los servicios jurídicos municipales llevaron a cabo el trámite. Este diario ha preguntado a la Junta de Extremadura si ha presentado también un recurso, pero no ha obtenido respuesta. El Supremo admitirá el recurso a trámite y entrará a dictaminar sobre el fondo del asunto si considera que existe interés casacional, es decir, si resulta relevante para fijar doctrina. De lo contrario, la resolución del TSJEx será definitiva y los propietarios deberán ser indemnizados.

El origen de este conflicto se encuentra en la aprobación del Plan General Municipal (PGM) de Plasencia en junio de 2015, en cuyo plan de protección fueron incluidas las 'casas de los Sánchez' por considerarlas unas construcciones de gran interés arquitectónico. Los dueños recurrieron esa decisión porque a partir de ese momento se les privaba de la posibilidad de sacar rendimiento patrimonial de las casas, que se encuentran situadas en una de las principales avenidas de la ciudad y en uno de suelos con mayor valor inmobiliario en la actualidad. Pidieron ante los tribunales que se les indemnizara con 1,95 millones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx estimó el recurso parcialmente, ya que negó la posibilidad de anular la inclusión en el catálogo, que se había hecho con todas las garantías legales, pero al mismo tiempo reconocía el derecho de los propietarios a recibir una indemnización que han de abonar solidariamente el Ayuntamiento y la Junta, puesto que el PGM fue aprobado por ambas instituciones.

Por el momento el TSJEx no ha fijado la cuantía de la indemnización. Tan solo puntualizó que no podrá superar los 1,95 millones que piden los propietarios, y da un plazo de cinco meses desde que la sentencia sea firme para que las partes acuerden una cantidad. Si no alcanzan un entendimiento, se nombrará un perito judicial que establecerá la indemnización basándose exclusivamente en criterios legales.

El Ayuntamiento de Plasencia plantea también el recurso ante el Supremo como un modo de ganar tiempo para intentar alcanzar un acuerdo con los propietarios que sea lo menos gravoso posible para las arcas municipales. Su intención es impedir que sea un perito judicial el que fije la cantidad, ya que tiene la experiencia negativa en ese sentido de las huertas de La Isla.