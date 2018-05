La Plaza Mayor volverá a tener música en ferias y otras zonas preparan ambientación propia Animación musical en la Plaza Mayor durante las ferias de 2015. :: david palma El Ayuntamiento publica las normas para las atracciones y puestos del ferial y crea un equipo de seis personas para tramitar los permisos CLAUDIO MATEOS PLASENCIA. Sábado, 26 mayo 2018, 11:37

La Plaza Mayor podrá volver a contar estas ferias con música ambiental hasta la hora de los conciertos. Los bares han recibido permiso para tener cada uno su propia ambientación musical, pero siempre respetando un número máximo de decibelios para evitar las ensordecedoras competiciones de volúmenes que llevaron hace dos años a prohibirles la música.

Esta es una de las novedades que recoge la normativa de ferias para los establecimientos hosteleros del centro, la cual será aprobada en la junta de gobierno de la próxima semana.

Por lo demás, las reglas para la colocación de barras, casetas de bebidas y terrazas serán similares a las de años anteriores, es decir, que la estética deberá ser uniforme y no se podrán sobrepasar los límites que cada establecimiento tiene asignados durante el resto del año.

Normas pactadas

La concejala de Interior, Sonia Grande, dijo ayer que las normas se han pactado en una reciente reunión a la que asistieron las distintas asociaciones de hosteleros del centro y la asociación de vecinos Intramuros. Insistió en que la música ambiental en la Plaza Mayor no podrá ser de volumen excesivo y deberá cesar el viernes y el sábado de ferias a la hora programada para las actuaciones de Carlos Jean y Azúcar Moreno, respectivamente, que empiezan a las 19 horas. Para el jueves, que no hay concierto en la Plaza, no se ha fijado aún una hora concreta.

También se le dado el visto bueno a la ambientación especial programada en otras zonas del centro. Esta año destaca la preparada por los bares de San Esteban, que contarán con su propia iluminación callejera y con actuaciones en un escenario que se instalará en las escaleras de la plaza de abastos. Allí actuará el jueves y el viernes a partir de las 17.00 horas el grupo sevillano 'Con Solera'. El resto del tiempo las cañas estarán animadas con la música del DJ Alejandro Colina. También en las plazas de la Catedral y San Martín, están previstos sus propios espectáculos de animación.

Por otra parte, la junta de gobierno local aprobó ayer la normativa que regirá la instalación de atracciones, puestos de comida y bebidas y venta ambulante en el recinto ferial. Hay que recordar que la gestión de estos espacios será asumida de nuevo por el Ayuntamiento, después de que haya retirado su oferta la única empresa que cumplía con los requisitos para hacerse con la adjudicación en el procedimiento negociado abierto por el Consistorio.

Se ha creado un equipo multidisciplinar con seis trabajadores del Ayuntamiento para tramitar todos los permisos y atender a los feriantes, que podrán empezar a instalar sus atracciones en el recinto ferial a partir del 4 de junio.