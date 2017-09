Plasencia vuelve a tener portal de transparencia seis meses después El portal incluye las declaraciones de bienes y las retribuciones del alcalde y los concejales. :: hoy Está alojado en la web municipal y aún le falta mucha información para cumplir los parámetros de calidad establecidos CLAUDIO MATEOS PLASENCIA. Sábado, 9 septiembre 2017, 09:00

El portal de transparencia del Ayuntamiento de Plasencia, que había dejado de funcionar en febrero, ya se encuentra de nuevo disponible. Ha sido alojado directamente en la web municipal medio año después de que caducase, tras un año, de actividad la página transparenciaplasencia.es, que se puso en marcha con ayuda de la Sociedad Europea para el Acceso a la Información, y que actualmente es una web de compra de calzado.

El nuevo portal de transparencia ha sido elaborado por la misma empresa que está implantando la administración electrónica en el Ayuntamiento, y en él se recoge prácticamente la misma información que en la antigua web. Eso significa que siguen sin cumplirse muchos de los parámetros que la ONG Transparencia Internacional considera necesarios para que la herramienta sea realmente eficaz.

Entre las principales carencias destaca que siguen sin publicarse los contratos que firma el Ayuntamiento con otras instituciones y con empresas, lo cual es una de las informaciones esenciales dentro de los 80 indicadores que Transparencia Internacional establece para determinar la calidad de los portales. Tampoco están la agenda diaria del alcalde y el gobierno municipal, los convenios, o el detalle de en qué se gastan los grupos municipales el dinero que reciben en concepto de subvención. Muchas otras informaciones esenciales, como los presupuestos municipales, las actas de los plenos y comisiones, los pliegos de las licitaciones, o las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas se despachan con enlaces a la web oficial del Ayuntamiento, pero no aparecen como tales en el portal de transparencia.

El alcalde ha publicado su declaración de IRPF íntegra, además de la información patrimonial que ya estaba disponibleEntre las principales carencias destaca que siguen sin subirse los contratos y convenios que firma el Ayuntamiento

Entre la información que sí aparece destacan las declaraciones de bienes de todos los concejales de la corporación, que ya fueron hechas públicas por el Ayuntamiento en enero de 2016. Unas son más detalladas que otras. Quien más datos aporta es el alcalde, Fernando Pizarro, que ha optado por colgar su declaración del IRPF 2016 íntegra, un documento que antes no aparecía y en el que puede verse que el año pasado ingresó en concepto de retribuciones 59.268,42 euros brutos. De ellos, 48.810,16 corresponden a su sueldo como alcalde de Plasencia (14 pagas de 3.486,44), y el resto a las cantidades que recibió como diputado provincial por la asistencia a plenos y comisiones. A eso habría que añadir lo que percibe por dietas y gastos de kilometraje, conceptos que no tributan y por lo tanto no aparecen en la declaración del IRPF.

El portal de transparencia detalla también el sueldo de los tres concejales liberados (José Antonio Hernández, Sonia Grande y David Dóniga), que reciben 14 pagas de 2.413,78 euros brutos. El resto de concejales cobran únicamente por asistir a los plenos y las comisiones, en concreto 297,41 y 63,71 euros, respectivamente. Los ediles del PP que van a las comisiones de gobierno reciben además 47,55 euros por cada sesión. Aparecen además los sueldos de los siete cargos de confianza que trabajan en el Ayuntamiento. El puesto de secretario de relaciones con los medios de comunicación está retribuido con 26.897,92 euros brutos anuales, el de jefe de gabinete de la alcaldía con 22.311,38, los tres auxiliares de grupos políticos a jornada completa con 19.532,94 y los dos a a media jornada con 9.766,47.

Esta nueva versión del portal de transparencia ha sido dividida en seis apartados, que son corporación, servicios, economía, urbanismo, solicitud de información, opinión e indicadores del llamado Índice de Transparencia de los Ayuntamientos, que son los 80 parámetros elaborados por Transparencia Internacional. En la mayoría de esas secciones lo único que hay son enlaces a la web municipal. La que cuenta con más información propia es la que se refiere a la corporación municipal, donde además de la biografía y las declaraciones de bienes de todos los concejales, y las retribuciones de los órganos de gobierno y de los cargos de confianza, aparece el inventario de los vehículos del parque móvil municipal, así como el último inventario general de bienes del Ayuntamiento elaborado en 2008, un documento de 782 páginas que es el más extenso de cuantos están publicados en el portal. El Plan General Municipal aparece en la sección de urbanismo, pero como un enlace a la web del Consistorio.

El gobierno local asegura que las lagunas que existen en el portal de transparencia se irán solventando una vez que los funcionarios municipales adquieran el hábito de subir la información automáticamente cuando esta se genere. Para ello tendrán que utilizar las herramientas que se están implementando como parte de la administración electrónica, cuya puesta en marcha se viene encontrando con diversos problemas de tipo técnico.