Plasencia vibra al ritmo de 'el Robe' Robe Iniesta interpretando una de sus canciones. :: David Palma Hosteleros de la ciudad afirman que el concierto atrajo a gran cantidad de visitantes de Badajoz, Salamanca o Madrid El artista de la ciudad ofreció los temas de sus últimos trabajos en solitario LUCÍA SEMEDO plasencia. Sábado, 8 julio 2017, 08:30

Robe Iniesta, cantante de Extremoduro, volvió a pisar los escenarios placentinos después de nueve años de ausencia. El ahora solista, natural de la ciudad, incluyó la capital del Jerte en la gira 'Bienvenidos al temporal: casi me corto el pelo' en la que el músico ofrece sus últimos temas.

Si bien la lluvia se instaló durante parte de la jornada en la ciudad, fueron cientos de personas las que se animaron a acudir a una cita que permitía una «vuelta a los orígenes», según declaró Robe Iniesta en días previos al espectáculo.

El concierto, que tuvo lugar en la plaza de toros, congregó a extremeños que aprovecharon la cercanía, así como a visitantes de otras comunidades y recordó, aunque de forma más leve, a aquel concierto que ofreció el grupo Extremoduro en 2008, última visita a la ciudad, cuando miles de personas se acercaron a Plasencia para disfrutar del rock más representativo de la comunidad autónoma.

El músico y su productora rechazaron la inversión de 40.000 euros del Consistorio placentino

Desde la Plaza Mayor, punto clave del turismo placentino, los hosteleros manifestaron distintas opiniones: si bien unos señalaron que no percibieron un aumento especial del turismo, otros indicaron que sí que se dejó sentir una mayor cantidad de visitantes de fuera, especialmente a la hora de la comida y para tomar el aperitivo. No obstante, los hosteleros de mayor edad, indicaron que no ha habido ni punto de comparación con aquel concierto del grupo completo que movilizó a toda la ciudad y la llenó de turistas.

Sin embargo, desde hoteles y hostales la percepción es muy distinta ya que han registrado muy buenas cifras para este fin de semana. Desde varios hoteles placentinos indicaron que esto se debe al concierto y que los visitantes han llegado sobre todo desde Badajoz, Salamanca y provincias cercanas, además de Madrid. Otro de los aspectos que destacaron de estos turistas fue su edad: en lugar de los veinteañeros que se pueden asociar al estilo musical de Extremoduro, 'el Robe' atrae a gente «desde los treinta hasta los cincuenta años» que en muchos casos ha viajado hasta Plasencia incluso con sus hijos.

Los meses previos al concierto estuvieron marcados por la polémica debido a la subvención de más de 40.000 euros que Robe Iniesta y su promotora, Progevents, rechazaron. Esta cantidad, que partía del Consistorio placentino, ya había sido aprobada en junta de Gobierno local. La cuantía fue devuelta por el músico, de forma que el Ayuntamiento solo tuvo que hacer frente a algunos gastos por el escenario y el equipo de sonido durante el espectáculo.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, valoró muy positivamente este gesto por parte del músico y agradeció «su nobleza y valentía» al permitir que la ciudad contara con este espectáculo sin una gran inversión por parte de las arcas públicas de por medio.

Desde 2015, el Ayuntamiento está intentando homenajear al músico dedicándole una calle, una cuestión ante la que Iniesta «se muestra reticente» según han confirmado desde el Consistorio. La vía elegida ha sido la Avenida de Extremadura, una de las más concurridas de la ciudad, que mantendría su nombre pero estaría dedicada al músico.