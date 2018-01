Plasencia sigue adelante con los trámites para lograr la llegada de la UCAV El Ayuntamiento ofrece gratuitamente los antiguos juzgados a la UCAV, que asumiría la reforma. REDACCIÓN Domingo, 7 enero 2018, 11:26

En las próximas semanas se retomarán los trabajos para constituir oficialmente la fundación social que avalará el proyecto que elabora la Universidad Católica de Ávila (UCAV), para abrir un centro adscrito en Plasencia.

Una fundación que entre sus patronos tendrá a representantes de la sociedad civil placentina, aunque aún no se ha decidido el número ni quiénes serán. Porque el objetivo, tal como explicó el obispo cuando anunció su constitución, «es importante que se entienda que el centro de la UCAV no es un proyecto del Obispado, sino que es una iniciativa apoyada por la sociedad, que la Junta vea que no es un negocio extraño, sino un bien para la sociedad», argumentó entonces José Luis Retana.

El anuncio llegó, de hecho, tras el apoyo explícito de muchos colectivos locales, que con su respaldo público a la llegada de la UCAV pusieron de manifiesto que la sociedad civil placentina comenzaba a moverse por esta causa. La asociación de Amigos de las Catedrales, la asociación de vecinos Intramuros, la asociación cultural Pedro de Trejo, el Círculo Empresarial Placentino, la Federación Empresarial, la federación vecinal... son algunas de las agrupaciones y entidades que han manifestado el respaldo a una iniciativa que, a su entender, generará riqueza porque será un revulsivo económico para la ciudad. Además de conferir dinamismo al centro y casco histórico, porque en principio la UCAV abriría sus puertas en los antiguos juzgados.