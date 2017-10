Plasencia reconoce a la artífice de la UNED

plasencia. Empezó con poco más de 300 alumnos y una decena de titulaciones. Hoy el centro placentino de la Universidad Nacional de Educación a Distancia cuenta con 2.000 alumnos y oferta 28 títulos, 500 cursos de extensión universitaria, 108 másteres, más cursos de doctorado... Plasencia no se entiende sin la UNED y la UNED no sería lo que hoy es sin la persona que ha dedicado sus últimos 22 años, con ilusión y pasión, no solo a hacer un proyecto realidad sino a convertirlo en referente universitario. La artífice de la UNED placentina es Consuelo Boticario y la ciudad ayer reconoció su trabajo con un sencillo pero emotivo acto en el Ayuntamiento. En el que estuvieron el rector, el alcalde, el deán y otras autoridades, pero también compañeros, amigos, familiares y muchos representantes de la sociedad civil placentina. Para mostrar un agradecimiento sincero a quien ha logrado que decenas de personas tuvieran una oportunidad para alcanzar los estudios que soñaron y que en no pocos casos les ha permitido una nueva vida.

Una «labor social», destacó Consuelo Boticario, que es lo que la ha motivado y lo que le compensa. Así como la larga lista de amigos que ha hecho durante sus 22 años al frente de la UNED. Como destacaron de ella los que la conocen, ha tenido criterio y autoridad para emprender, a la vez que corazón y disposición para ayudar. «Es de justicia reconocer una vida dedicada a la universidad», dijo el rector Alejandro Tiana.

Un reconocimiento merecido que agradeció quien es hija adoptiva de Plasencia y que tendrá una calle con su nombre. Ayer recibió de manos del alcalde una réplica de la placa que se colocará. Pizarro destacó «la pasión, discreción, bondad e inteligencia» de una mujer adelantada a su tiempo, con una altísima preparación y una trayectoria profesional muy difícil de igualar. Pero «una mujer cercana y profunda en sus convicciones» que sigue dispuesta a continuar trabajando por Plasencia. «Para lo que necesitéis, aquí estoy», se despidió ayer Consuelo Boticario.