Plasencia recibe el visto bueno para empezar a utilizar su dron para prevenir incendios y delitos Demostración del funcionamiento del dron el pasado junio en el aparcamiento de la Policía Local. / A.S. El Ayuntamiento se convierte en el sexto operador de la ciudad con autorización para emplear este tipo de aeronaves CLAUDIO MATEOS PLASENCIA Sábado, 2 septiembre 2017, 09:43

El Ayuntamiento de Plasencia ha recibido la autorización por parte de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para utilizar el dron adquirido por la concejalía de Medio Ambiente, que será operado por la Policía Local. Inicialmente lo utilizarán en tareas de prevención de incendios y para localizar escombreras ilegales, sin bien en momentos puntuales se le podrá dar otros usos, como por ejemplo la búsqueda de personas o de vehículos sustraídos.

Dos agentes de la policía local que han recibido formación específica y que están adscritos a turnos diferentes serán los encargados de operar la aeronave, que enviará directamente las imágenes de vídeo captadas con su cámara al centro de control de la Jefatura. Esas grabaciones se podrán usar en tareas preventivas, y también como pruebas ante delitos. Según explica el gobierno local, su tratamiento se rige por los mismos criterios de protección de datos que el resto de cámaras de vigilancia que existen en la ciudad.

La aeronave ha costado 4.000 euros, precio en el que se incluye tanto el propio dron como los artículos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento, y la formación de los agentes conductores. Una vez recibida la comunicación por parte de AESA, el dron podrá volar en el momento en el que el Ayuntamiento sea incluido en la lista de operadores habilitados por este organismo, lo cual ocurrirá probablemente la próxima semana. En ese listado figuran en la actualidad cinco operadores placentinos, tres de ellos particulares y dos empresas.

Puede volar a una altura máxima de 120 metros y nunca dentro de zonas pobladas

Se usará inicialmente en tareas relacionadas con los incendios y para localizar escombreras

La actual normativa permite usar drones en el ámbito civil tan solo para determinados fines, que son la investigación y desarrollo, los tratamientos aéreos fitosanitarios, levantamientos aéreos, observación y vigilancia, publicidad aérea, operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento. A la espera de que se apruebe la reglamentación definitiva, ahora únicamente pueden usarse de día, en zonas no pobladas y en espacio aéreo no controlado. Sí se pueden usar dentro de recintos cerrados, como un pabellón de baloncesto, siempre que su titular lo autorice, porque no son espacios sujetos a la jurisdicción de AESA, pero no en campos de fútbol abiertos.

Los drones como el adquirido por el Ayuntamiento, de hasta 25 kilos de peso, han de utilizarse siempre dentro del alcance visual del piloto, y en todo caso a una altura máxima de 120 metros sobre el terreno y una distancia de 500 metros. Para conseguir la habilitación como operador tan solo se requiere una comunicación previa a AESA y una declaración responsable en la que se acredite que la persona que lo va a pilotar ha recibido, como mínimo, un curso por parte de una organización homologada. El dron debe llevar fijada una placa de identificación, y es obligatorio para el operador contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños causados por el aparato.