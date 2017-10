Plasencia quiere la Universidad de Ávila y pide a la Junta que recapacite El Ayuntamiento ofrece los antiguos juzgados a la UCAV / PALMA Pizarro exige que se deje de vetar a la ciudad y reclama a los placentinos que se movilicen en favor de esta iniciativa ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 16 octubre 2017, 23:46

«Nos quitan el pan y la sal, y esto ni puede ser ni se entiende»

El alcalde, Fernando Pizarro, compareció ayer públicamente para respaldar sin fisuras la apuesta de su gobierno para que la Universidad Católica de Ávila (UCAV) llegue a Plasencia. «Porque es una iniciativa a la que no veo ningún matiz negativo», resumió.

Porque al igual que numerosos colectivos ciudadanos, el último el Círculo Empresarial, considera que la llegada de esta universidad no solo revitalizaría el centro histórico con la ocupación del Palacio de Justicia, sino que supondría un revulsivo económico para la localidad. La llegada de estudiantes incrementaría el consumo y de su mano la actividad comercial placentina.

Por eso, más allá de la respuesta negativa a la iniciativa, que hasta ahora la Junta ha trasladado a través de los medios de comunicación, Plasencia mantiene su apuesta. El objetivo, de hecho, es presentar el proyecto al Gobierno regional antes de que acabe el año, después de que el próximo 24 las tres partes implicadas –la UCAV, el Ayuntamiento y el Obispado– lo ultimen en la ciudad del Jerte.

«A partir de ahí será la Junta la que tendrá que tomar la decisión, ya sea dar el visto bueno a la iniciativa o seguir vetando a esta ciudad», señaló ayer el alcalde. Una decisión, adelantó ya Pizarro, «que no se entendería». Según explicó, no después de que el Gobierno de Vara haya dado luz verde a dos universidades privadas online, «que hacen competencia a la UEx, darían las mismas titulaciones y no dejarían dinero en Extremadura». Frente a ello, «la UCAV tributaría en Plasencia». Y, sobre todo, contribuiría de forma notable al desarrollo de la ciudad con una ampliación de su oferta universitaria.

Un objetivo que Plasencia lleva tiempo reclamando tanto a la UEx como a la Junta. Pizarro recordó ayer, en este sentido, el acuerdo plenario por el que se lanzó esta petición que, hasta la fecha, no ha obtenido ninguna respuesta.

«Si el campus placentino de la UEx no se puede ampliar, ¿por qué no podemos incrementar la oferta a través de iniciativas privadas?», se preguntó el alcalde. Teniendo en cuenta que en muchas ciudades conviven universidades privadas y públicas. «A no ser que lo que no le guste a Vara sea el apellido de católica que lleva la Universidad de Ávila».

Solicita mostrar los tres lienzos de Sorolla Pizarro también pidió ayer ayuda a la Junta para que Plasencia pueda exhibir durante cinco días tres lienzos de Joaquín Sorolla, que actualmente forman parte de una exposición en el Museo de Cáceres, informa Efe. Como colofón al año dedicado al primer centenario de la presencia de Sorolla en la ciudad, para pintar ‘El Mercado’, habrá una gran exposición a finales de noviembre en la que se exhibirá el retrato que Sorolla le hizo a la ‘Tía Marcelina’, una joven de Montehermoso que también fue captada en ‘El Mercado’. Pizarro cree que sería positivo que junto a este lienzo se pudieran mostrar los otros dos de Cáceres. Lo ha pedido a los responsables del museo pero hasta ahora no ha obtenido respuesta positiva. Ayer volvió a lanzar la petición a la Junta, «porque todavía hay tiempo para que los tres cuadros puedan estar en Plasencia».

A juicio del portavoz provincial del PP, Emilio Borrega, que ayer compareció junto a Pizarro para expresar el respaldo absoluto del PP a la iniciativa, el rechazo es una «cuestión política partidista, bien por lo de católica o porque la petición llega de una alcalde del PP». Porque de lo contrario, dijo Borrega, «no se entiende la negativa de la Junta a una iniciativa que no es un agravio para la UEx, porque la competencia es positiva, y que generará riqueza sin coste público».

Pizarro llamó a los placentinos a seguir movilizándose para que la UCAV pueda iniciar su actividad el próximo curso. «Será posible con el respaldo de la Junta, que confío en que recapacite».