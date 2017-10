Plasencia ve insuficiente el acuerdo por el que la Junta pagará el IBI que debe El concejal de Hacienda recibe a la presidenta de la Diputación ayer en Plasencia. :: david palma El gobierno local cree que los ayuntamientos deberían haber sido consultados y critica que no se contemple el cobro de los intereses CLAUDIO MATEOS Plasencia Martes, 3 octubre 2017, 07:15

El gobierno local de Plasencia no está satisfecho con el acuerdo firmado entre la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura para que esta última pague en un plazo de cinco años la deuda por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que mantiene con los municipios de la provincia, que asciende a 4,3 millones de euros. El Ayuntamiento no ha detallado qué parte de ese dinero corresponde a Plasencia, aunque el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, ha criticado que en el pacto no se haya contado con la opinión de los consistorios ni se haya hecho constar la obligación legal de la Junta de abonar los intereses devengados.

La presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, mantuvo ayer en el complejo cultural Santa María una reunión con los alcaldes del norte de la provincia. Preguntada sobre este asunto dijo que la «única preocupación» que han tenido al firmar el protocolo entre la Junta y el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT) de la Diputación ha sido «garantizar que los ayuntamientos cobren». Respecto a los intereses, señaló que el protocolo es general y después tendrá que ser cada municipio el que reclame lo que considere conveniente.

José Antonio Hernández considera que el acuerdo debería haber recogido al menos la obligación por parte de la Junta de abonar el 5% de recargo en concepto de intereses, que es lo que el OARGT cobra a cualquier persona a la que le reclama un recibo por vía ejecutiva. Además, manifestó su «crítica enérgica» por no haberse tenido en cuenta a los municipios antes de firmar un protocolo que les afecta directamente.

La presidenta de la Diputación dice que el pacto sólo busca que los municipios cobrenEl Supremo avaló el derecho del Consistorio a compensar la deuda del IBI con el canon del agua

Aún no se sabe la cantidad que va a recibir Plasencia en virtud de este acuerdo, tan solo que, al igual que el resto de localidades, recibirá cada año un 20% del total del dinero que la Junta le debe por el impago del IBI de los edificios que tiene en la ciudad. Mientras tanto, el Ayuntamiento placentino tiene la intención de seguir compensando la nueva deuda que el ejecutivo autonómico va generado por este concepto reteniéndole el canon de saneamiento del recibo del agua.

Hay que recordar que primero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y luego el Tribunal Supremo dieron la razón a Plasencia al permitirle compensar la deuda del IBI con el canon del agua. Esta práctica ha permitido al Ayuntamiento desde que la puso en marcha retener al ejecutivo autonómico cerca de dos millones de euros, y tiene previsto continuar haciéndolo a razón de unos 400.000 euros anuales, al menos mientras el recibo siga incluyendo ese impuesto fijado por la Junta de Extremadura.

Las compensaciones comenzaron cuando el área municipal de Hacienda se dio cuenta de que, como la Junta llevaba años sin pagar el IBI y el alcantarillado de los muchos edificios que tiene en la ciudad (hospital, centros de salud, viviendas sociales, dependencias administrativas...), un modo de cobrar podía ser compensar esa deuda con el canon de saneamiento, impuesto que es autonómico pero que recauda el Ayuntamiento en el recibo del agua, y luego se lo liquida a la Junta.

El gobierno regional recurrió en los tribunales, pero primero el TSJEx y luego el Supremo le dieron la razón al Consistorio avalando su argumento de que en este caso tiene la condición de «sustituto del contribuyente», puesto que «resulta palmario (...) que es el Ayuntamiento quien factura y percibe el canon y quien ingresa y satisface las cantidades de saneamiento que no hayan sido repercutidas, ingresadas o justificadas».