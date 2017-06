Plasencia abonará más de 300.000 euros a la Diputación por el Sepei Bombero del SEPEI comprobando el material. :: hoy El Juzgado ha desestimado el recurso interpuesto por el consistorio y le obliga a pagar también las costas causadas en el proceso LUCÍA SEMEDO plasencia. Miércoles, 28 junio 2017, 08:23

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres ha establecido que el Ayuntamiento de Plasencia tendrá que abonar una cantidad que asciende a 303.934 euros a la Diputación Provincial de Cáceres en concepto de la liquidación complementaria que corresponde a la aportación económica al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) relativo a los años 2014 y 2015, según ha expresado la institución provincial en un comunicado.

Además, al tratarse de una resolución recurrida conforme al Derecho, el ayuntamiento deberá abonar también las costas causadas.

Esta es la respuesta que el Juzgado da al recurso interpuesto por el consistorio placentino contra la resolución del vicepresidente segundo de la Diputación, Alfonso Beltrán, el 2 de junio del pasado año 2016. Ante esta resolución el consistorio alegó en primer término una «falta de motivación de la resolución».

Esta alegación ha sido rechazada por la Justicia basándose en que «no puede ser acogida, pues la resolución recurrida cumple con todos los requisitos, tanto formales como materiales, recogidos en el Artículo 541 de la Ley 30/92, vigente en aquel momento».

La respuesta del ayuntamiento de la capital del Jerte ha sido clara y han manifestado que esta resolución incluye también gastos que no habían sido anteriormente contemplados modificando «de forma encubierta el sistema financiero del propio convenio de colaboración entre el ejecutivo y la casa consistorial». Sin embargo, el juzgado ha añadido que este acuerdo no «se especifica el carácter perceptivo o no de la convocatoria de la comisión».

El Sepei en Plasencia

Al tratarse de un municipio mayor de 20.000 habitantes, la capital del Jerte tiene firmado un convenio con la Diputación Provincial de Cáceres por la que es esta institución la que tiene competencias sobre el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei). Y es que este organismo no es otra cosa que un servicio al que los municipios tienen la libertad de adscribirse para tener cubierta la materia de la lucha contra incendios. A cambio, se establece una cuota para cada una de las localidades. A mediados de 2016, Plasencia ya acumulaba una deuda que superaba el millón de euros.

La ciudad de Cáceres también forma parte de este sistema y ha protagonizado varios enfrentamientos con la Diputación respecto a las cuantías a abonar. Desde el ejecutivo provincial Alfonso Beltrán ya manifestó en su día que más del 60 por ciento de las salidas de los efectivos son para Cáceres y Plasencia y se mostraba firme al respecto: «si el ayuntamiento está a disgusto, que monte un parque de bomberos y entonces sabrá el coste que tiene», haciendo referencia a los gastos de otras ciudades, que invierten cantidades superiores para afrontar esta materia por su cuenta.

Ambas ciudades, al ser las más grandes adscritas al sistema del Sepei, son las que han generado una deuda más elevada, que llegó a sobrepasar los cinco millones de euros ya en 2010. El Sepei presta servicio a más de 160 localidades en la provincia, todas ellas con menos de 20.000 habitantes.