Un placentino contuvo a uno de los terroristas que fue abatido por los Mossos en Cambrils 01:08 Javier González, de espalda, señala al terrorista abatido en Cambrils. / Hoy Javier González, de 49 años y natural de Plasencia, acorraló a uno de los terroristas en el Paseo Marítimo J. LÓPEZ-LAGO Sábado, 19 agosto 2017, 15:06

El placentino Javier González, de 49 años, no ha parado de recibir llamadas de teléfono en los últimos días. Este extremeño afincado en la localidad catalana de Valls ha sido reconocido por familiares y amigos en uno de los vídeos más famosos de la red. Las imágenes, que se hicieron virales en cuestión de horas, muestran cómo uno de los terroristas de Cambrils es abatido por los Mossos.

Javier González, ex Guardia Civil y natural de Plasencia, ejerce como Policía Local en el municipio de Valls desde el año 2000. Es el hombre que aparece en el vídeo con un polo azul, unas bermudas de cuadros (blancos y azules) y chanclas, que acorraló a uno de los terroristas que en la madrugada de este viernes viajaba en el coche que volcó en la rotonda del Club Nàutic de Cambrils. Ese vehículo, un Audi A3 con cinco terroristas, volcó en esa rotonda, situada en la confluencia del Passeig Miramar, el Passeig Marítim y la Rambla de Jaume I, en la zona del Puerto de Cambrils, tras atropellar a diversos transeúntes.

Javier estaba esa noche en una heladería con su familia y otro familiar que también es Policía Local cuando, en torno a la 1.15 horas, escuchó los gritos de la gente que salía corriendo en estampida. Entre la avalancha identificó a un chico que vestía una camiseta naranja y que llevaba un cinturón adosado a su cuerpo «que lanzaba proclamas en árabe».

«La situación no me cuadraba y pensé que algo no iba bien. Aquel individuo nos resultó sospechoso», explica.

Javier -que por motivos de seguridad ha preferido no facilitar una foto suya que le identifique- relata que los hechos que se desencadenaron entonces sucedieron en cuestión de segundos. «Mi compañero y yo salimos corriendo detrás de aquel joven. Vimos que el chaval se dirigía hacia las callejuelas e intentamos acorralarlo para que no se escapara. A esa hora las calles estaban poco transitadas y no sabíamos dónde se podría meter si lograba desaparecer», indica.

Javier perdió de vista a su amigo, pero cuenta que junto con otro varón de origen sudamericano lograron cerrarle el paso a al terrorista. «Me identifiqué como policía. El chaval que llevaba el cinturón, al sentirse amenazado, nos invitó a aproximarnos a él. Únicamente nos separaban dos o tres metros de distancia, pero no sabíamos si acercarnos porque llevaba algo pegado al cuerpo», insiste.

De este modo, ambos trataron de acorralar al terrorista para que retrocediese hacia el paseo marítimo, ya que es un lugar más abierto.«Al final lo conseguimos», destaca.

Fue entonces cuando escucharon el sonido de las sirenas. Los Mossos d'Esquadra llegaban al lugar de los hechos. Y todo lo que ocurrió después es lo que se puede ver en el vídeo.

«Me gustaría localizar al chico junto con el que pude impedir que el terrorista avanzara. Tiene mucho mérido porque no era policía, al menos no se identificó como tal», manifiesta.

Javier reconoce que debido a la difusión del vídeo han sido muchos los familiares, amigos y compañeros que lo han reconocido en las imágenes y que le han llamado para saber cómo se encontraba. Reconoce que fueron momentos tensos, pero se siente satisfecho de haber podido ayudar. «Mi familia me decía: '¿A dónde vas?' Pero en esos instantes no escuchas».