Pizarro, sobre la petición de Domínguez al TSJEx: «Está claro que está obsesionada conmigo» EFE Martes, 6 febrero 2018, 16:24

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha afirmado hoy que el hecho de que la diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez, haya reiterado su petición de que se le cite a declarar como investigado en el caso Santa Bárbara, «deja claro que está obsesionada conmigo»

En declaraciones a los periodistas, Pizarro se ha referido al escrito de súplica presentado por la defensa de la diputada regional, en el que pide al juez que retire al Ayuntamiento de Plasencia su condición de acusación particular «al no ser ofendido ni perjudicado».

De igual forma, el abogado de Domínguez ha vuelto a pedir que se cite a declarar como investigado al actual alcalde o bien que remita los hechos al juzgado que tenga competencias para ello, o la Fiscalía.

En este sentido, Fernando Pizarro ha asegurado que el escrito de súplica pone de manifiesto dos cuestiones distintas «y la primera es que deja claro que Victoria Domínguez está obsesionada conmigo y, quizás también, una utilización política de este asunto», ha dicho.

La segunda cuestión a la que ha hecho referencia Pizarro es la petición de que el Ayuntamiento no esté personada como acusación particular en el caso, en el que se investiga por qué no fueron derribadas numerosas viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara entre enero de 2006 y junio de 2011 sobre las que pesaban órdenes firmes de demolición.

«Los jueces decidirán sobre este asunto, pero desde un principio se definió que la administración perjudicada por la acción o inacción de los políticos fue precisamente la que yo represento en estos momentos», ha subrayado Pizarro.

El alcalde ha agregado que su equipo de Gobierno ha sido «siempre leal con la institución» y ha apuntado que lo que ha hecho es «defender los intereses de Plasencia y del Ayuntamiento, que es su administrador, al margen de cuestiones políticas».

De igual forma, y en relación a si el Ayuntamiento placentino ha tomado ya la decisión sobre si pedirá la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso, el alcalde ha asegurado que el momento que conozcan «la voluntad de todos los agentes que protagonizan este asunto» harán pública su decisión.