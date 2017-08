Pizarro dice que la oposición de la Junta a la UCAV se basa en la «ignorancia» y la «imprudencia» El alcalde de Plasencia cree que están «discriminando» a la ciudad e insinúa que el rechazo tiene que ver con la negociación de presupuestos con Podemos Viernes, 4 agosto 2017, 17:58

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, considera que la oposición manifestada por la Junta de Extremadura al centro adscrito que la Universidad Católica de Ávilap (UCAV) pretende abrir en Plasencia se basa en la «ignorancia» y la «imprudencia». Además, insinuó que puede tener que ver en este rechazo la negociación entre el PSOE y Podemos de cara a los presupuestos al tratarse de una institución religiosa. «Podemos valorar si nos gusta o no que sea una universidad católica, pero si alguien se opone por eso es sectarismo», afirmó.

Pizarro ha comparecido ante los medios con urgencia por la mañana tras conocer la postura de la Junta en relación a la UCAV publicada por HOY. No en vano, considera uno de los grandes proyectos de su mandato la apertura de este centro adscrito, para el que el Ayuntamiento de Plasencia tiene previsto ceder gratuitamente durante 50 años el uso de dos edificios emblemáticos de la ciudad como son la Casa del Deán y el Palacio del Doctor Trujillo.

En relación al argumento de la Consejería de Educación de que la UCAV entraría en competencia con la Universidad de Extremadura (UEx) al ofertar en Plasencia titulaciones que ya imparte ésta, como son Educación Infantil, Educación Primaria, y Psicología, Pizarro dijo que «la negativa no puede basarse en criterios de competencia o no con lo ya establecido, sino en principios legales». «Lo primero es Venezuela y lo segundo de un país democrático», añadió, para apostillar que «están discriminando a Plasencia».

Sobre el hecho de que la UCAV tenga su sede en Ávila y por lo tanto, según da entender la Junta, no vaya a generar riqueza en la región a través de impuestos y contrataciones, el alcalde placentino aseguró que se está trabajando en dotar al centro de un régimen jurídico por el cual tributaría en la región pese a estar adscrito a una universidad de fuera. En todo caso, pidió a la Junta que no se precipite en sus conclusiones y espere a tener sobre la mesa el proyecto de la UCAV, el cual no ha sido aún presentado a la consideración del ejecutivo regional, cuyo visto bueno es necesario para poner en marcha el centro.

El obispado de Plasencia, por su parte, dijo a través de su gabinete de prensa que no hará declaraciones al respecto mientras la Junta no se dirija a ellos oficialmente.