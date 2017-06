Los pisos para maltratadas abren sus puertas en julio Miembros del equipo multidisciplinar del Instituto de la Mujer evalúan los expedientes hasta el próximo mes L.S. plasencia. Jueves, 22 junio 2017, 09:25

La directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Elisa Barrientos, ha confirmado que las viviendas habilitadas en Plasencia para mujeres que hayan sufrido maltrato abrirán sus puertas a las primeras usuarias el próximo mes de julio, según las previsiones de esta institución.

Barrientos ha explicado que estos pisos están completamente equipados y cuentan con todos los permisos para comenzar a ser habitados. El equipo multidisciplinar del Instituto continúa valorando los casos para determinar cuáles son aquellas mujeres que cumplen los requisitos para acceder.

Además, durante el tiempo en el que permanezcan en estos pisos tanto las afectadas como sus hijos, en el caso de que los tengan, tendrán un seguimiento individualizado destinado a potenciar su autonomía, así como a incorporarse en el mercado laboral y crear un entorno estable tanto en el ámbito económico como en el emocional.

La directora ha indicado que se están valorando unos tres casos procedentes de la ciudad placentina. Cabe destacar que estas viviendas no son solicitadas directamente por las afectadas, sino que son propuestas desde Servicios Sociales, Oficinas de Igualdad o Puntos de Atención Psicológica. Las mujeres deberán haber superado el periodo de máximo riesgo, durante el cual se alojan en la Casa de la Mujer de Badajoz o Cáceres, para poder acudir.

Una de las dificultades que encuentran en el proceso de selección es que «al tratarse de viviendas muy identificadas tanto en Plasencia como en Cáceres, las afectadas no quieren acudir a ellas para que no se las relacione con la violencia de género». En este sentido, Barrientos ha señalado que los casos no tienen por qué derivarse a alojamientos del mismo municipio, sino que estas personas pueden ser reubicadas en otros puntos de la región.

Ayuda a madres e hijos

Los seis pisos en la capital del Jerte se enceuntran junto al centro de menores de Valcorchero y han contado con una inversión de 372.000 euros. Según ha indicado Elisa Barrientos el aplazamiento de la puesta en marcha de esta medida se ha debido en su mayoría a trámites burocráticos que ya están totalmente solventados, por lo que espera que puedan comenzar a ofrecer este servicio a la mayor brevedad.

La directora ha manifestado la importancia de este tipo de herramientas para poder ayudar tanto a las mujeres como a sus hijos, permitiéndoles escapar de un entorno hostil.

El periodo de alojamiento, que podrá prorrogarse hasta un total de doce meses, tiene como fin lograr la estabilidad de estos núcleos familiares y dotarlos de independencia, así como de herramientas para superar los periodos de maltrato y hacer frente a nuevas relaciones con su entorno.