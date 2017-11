Los partidos renuevan sus cargos con las elecciones de 2019 en el horizonte Monago y Pizarro se abrazan ayer en la sede local del PP. :: andy solé PP, PSOE y Ciudadanos eligen en estos días a sus líderes locales como paso previo a la designación de los candidatos a la alcaldía de Plasencia CLAUDIO MATEOS PLASENCIA. Miércoles, 15 noviembre 2017, 07:24

Falta poco más de un año y medio para las elecciones municipales y los principales partidos comienzan a tomar posiciones, aunque de momento tan solo con la renovación de sus cargos orgánicos. La semana pasada el PP reeligió a Fernando Pizarro como presidente en Plasencia, y antes del próximo 17 de diciembre el PSOE tendrá que hacer lo mismo con el secretario de su agrupación local. También Ciudadanos, que lleva bajo la tutela de una gestora desde febrero de 2016, ha iniciado su proceso de elección de nuevos dirigentes en la ciudad.

Podemos, que no tiene representación en el Ayuntamiento, tendrá que decidir si se va a presentar a las municipales en Plasencia, cosa que no hizo en 2015, y si va o no de la mano con Izquierda Unida o con Plasencia en Común, la candidatura ciudadana progresista que lidera Abel Izquierdo y que obtuvo un concejal en las anteriores elecciones.

Cuando se le pregunta por la posibilidad de repetir como candidato del PP, Fernando Pizarro asegura que aún no ha tomado una decisión, aunque cada mes que pasa parece más cercana la posibilidad de que finalmente opte a un tercer mandato consecutivo, algo que nadie ha logrado en la historia democrática de la ciudad. Ayer le animó a hacerlo el líder regional de los populares, José Antonio Monago, quien durante una visita a Plasencia para conocer a la recién renovada junta local del PP dijo que Pizarro sería un «excelente candidato», y que su opinión personal es que se trata de «un alcalde para mucho tiempo porque es joven, tiene experiencia y la gente le quiere».

Por su parte, el PSOE va a llevar a cabo en las próximas semanas una asamblea de la que saldrá su nueva dirección local. Deberá ser en todo caso antes del 17 de diciembre, fecha límite fijada por la ejecutiva provincial para la renovación de los cargos. El actual secretario local y último candidato socialista a la alcaldía, David Núñez, aún no ha decidido si se presentará de nuevo. Diversas fuentes apuntan a que en estos días se están manteniendo entre las distintas sensibilidades de la agrupación para intentar elegir una lista única de consenso. Si no lo logran, es muy probable que se presenten varias candidaturas en la próxima asamblea local.

Más adelante vendrá la designación del candidato a la alcaldía, el cual será elegido mediante primarias si hay más de un interesado, y no se descarta la posibilidad de presentar a un no afiliado siempre que sea simpatizante socialista y goce de un amplio reconocimiento por parte de la ciudadanía placentina. El objetivo del PSOE es ir recuperando el espacio político perdido durante las últimas legislaturas, que le ha dejado con tan solo siete concejales en el Ayuntamiento.

También Ciudadanos ha iniciado el proceso interno para elegir a los nuevos líderes locales que sustituyan a la gestora que se ha venido haciendo cargo de la agrupación durante más de año y medio, desde que el partido decidió disolver la anterior directiva encabezada por María Victoria Domínguez.

Quienes más retrasados en este proceso con vistas a las próximas municipales son los partidos situados más a la izquierda del espectro político. Los problemas internos de Izquierda Unida previos a los comicios de 2015 llevaron a crear una candidatura popular, Plasencia en Común, que obtuvo un concejal encabezada por Abel Izquierdo. Podemos, por su parte, no presentó ni apoyó candidatura en Plasencia.

Ahora la situación en IU se ha normalizado y tanto sus líderes locales, con Izquierdo a la cabeza, como los de Podemos, se estarían planteando la posibilidad de presentar una lista conjunta a las elecciones de 2019, como han hecho ambos partidos a nivel nacional, aunque por el momento no se han producido contactos oficiales en ese sentido.

El otro partido con concejal en Plasencia, Extremeños, no ha anunciado hasta ahora movimientos, aunque será difícil que José Luis Díaz vuelva a encabezar la candidatura regionalista, como hizo en 2015.