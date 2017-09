Los padres de la Escuela Hogar alertan de la mala situación financiera del centro Entrada a la Escuela Hogar Placentina en la calle Sancho Polo. :: andy solé Educación le retiró en 2014 la asignación para gastos de funcionamiento y acumula un déficit de cerca de 20.000 euros CLAUDIO MATEOS Plasencia Lunes, 18 septiembre 2017, 07:54

La Escuela Hogar Placentina cerró el curso pasado con un déficit de cerca de 20.000 euros en sus cuentas anuales, lo que pone en peligro algunos servicios básicos del centro, especialmente el comedor escolar. Los padres de este colegio público han denunciado la situación con la esperanza de que la Junta de Extremadura incremente la aportación económica que le da al colegio, concretamente que recupere la asignación para gastos de funcionamiento de unos 30.000 euros que le retiró en el año 2014, y que es el origen de los actuales problemas financieros del centro.

«Lo único que pedimos es tener lo mismo que los demás colegios públicos, no menos», afirma la secretaria de la asociación de madres y padres, Ana de Luis. Actualmente la Escuela Hogar, situada en la calle Sancho Polo, recibe una subvención por parte del ejecutivo autonómico de 59.000 euros para los gastos de la residencia femenina que se ubica en el centro, que también tiene carácter público. Hasta el año 2014 recibía esa misma cantidad además de otros 30.000 euros para gastos de funcionamiento, y de ahí que ahora, prestando los mismos o más servicios que entonces pero con un 50% menos de ayudas de la administración, las cuentas no salgan.

Los padres, según apunta Ana de Luis, se quejan de que con la subvención de 59.000 euros el colegio tiene que hacer frente también a los gastos de comedor, servicio que utilizan 90 de los 185 alumnos que tiene el centro. El comedor es de gestión directa por parte de la Junta, de modo que los padres abonan el precio directamente al gobierno regional por medio del modelo 50. Sin embargo, consideran que ese dinero no revierte después en su integridad en el colegio, al que resulta deficitario el hecho de tener que pagar a las cocineras y al personal que lo atiende. Pese a todo, el colegio ha decidido mantener el comedor abierto este curso y el servicio se prestará a partir hoy lunes.

La Junta dice que es un «caso especial» al tratarse de un colegio público en un edificio religioso

«Caso especial»

La Junta de Extremadura admite la existencia del problema, si bien lo achaca a que en la Escuela Hogar se da un «caso especial». Preguntada al respecto por este diario, la Consejería de Educación señala que «el edificio es de titularidad de una congregación religiosa [las Josefinas Trinitarias] y en ese espacio hay un colegio público y una residencia femenina también pública», por lo que «desde 2014, al parecer debido a esta situación especial, el equipo de gobierno de la administración autonómica de entonces retiró la asignación para gastos de funcionamiento». La Consejería afirma que la actual administración regional «está manteniendo reuniones constantes con las partes implicadas y haciendo varias consultas legales para tratar de buscar la mejor fórmula legal que permita normalizar esta situación y garantizar la financiación de este centro».

Los padres no consideran relevante que el edificio sea propiedad de una congregación religiosa, ni tampoco que en él haya un internado, para justificar la retirada de la asignación para gastos de funcionamiento. «Es un colegio público a todos los efectos, dependiente de la Consejería de Educación y con todo el personal funcionario por oposiciones, de modo que el trato debe ser el mismo que a los demás colegios públicos», señala la secretaria del AMPA. «Las familias cuando inscriben a sus hijos lo que ven es que es un colegio público, y de hecho muchas ni siquiera saben de quién es el edificio, ni tampoco que haya un internado femenino», indica. Los padres recuerdan además que el déficit económico que presenta la Escuela Hogar no va a perjudicar únicamente a las familias usuarias del comedor, sino a todas, porque va a implicar que no se podrán llevar a cabo gastos necesarios para mantener la calidad educativa. Por eso exigen a la Junta una solución rápida que impida que la situación económica del colegio se agrave aún más.

En la residencia femenina del centro viven actualmente unas 25 niñas y jóvenes que cursan educación infantil, primaria y secundaria. La mayoría proceden de familias con una situación económica precaria y residen en el internado de manera gratuita. La Escuela Hogar Placentina fue fundada en enero de 1970 mediante un acuerdo del Ministerio de Educación con las Josefinas Trinitarias y siempre ha tenido la consideración de colegio público.