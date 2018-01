La obra pública de Plasencia arranca con la licitación de la reforma de Los Pitufos por 71.439 euros El cerramiento será una de las mejoras en la renovación integral de Los Pitufos. :: andy solé La actuación es financiada con fondos municipales «por la negativa de la Junta a invertir un céntimo en Plasencia» ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 3 enero 2018, 07:24

Son más de 500.000 euros los que en este ejercicio se destinarán a infraestructuras deportivas en la ciudad, según adelantó ayer el concejal delegado, David Dóniga. Y su ejecución pondrá en marcha en las próximas semanas la licitación de obra pública, muy esperada y necesitada por el sector de la construcción, uno de los pilares de la economía local, para avanzar en un repunte que ya ha iniciado. La ejecución adelantada por Dóniga comenzará en un breve plazo de tiempo de la mano de la renovación integral del campo de fútbol de Los Pitufos, que saldrá a licitación con un presupuesto de 71.439 euros.

«Se trata de una actuación necesaria que queremos llevar a cabo cuanto antes y que finalmente financiaremos con fondos propios, dada la negativa de la Junta de Extremadura a invertir un céntimo en Plasencia», en palabras de Dóniga. El edil de Deportes asegura que se trata de una actuación que ha sido reclamada en dos ocasiones ya a la Dirección General de Deportes «sin que se haya obtenido ninguna repuesta».

La obra, según explicó, supondrá la renovación integral del césped, del sistema de riego y la mejora del cerramiento.

También en este ejercicio se destinarán 15.631 euros a terminar el cerramiento de la pista semicubierta de la Data. «Además mejoraremos el estado de la pista y se construirán vestuarios y servicios públicos, con el fin de contar con un nuevo pabellón en la ciudad que se destinará especialmente al deporte base», matizó.

Asimismo, en el listado de obras de mejora de las infraestructuras deportivas, David Dóniga detalló que se acondicionará y mejorará el cerramiento de la pista polideportiva de la avenida de Extremadura, aunque no se techará, y se cerrará de forma parcial la pista del Río Jerte.

Con fondos europeos logrados junto con la Diputación, está prevista la construcción de 27 plazas de aparcamiento en el recinto de la piscina bioclimática, con un presupuesto de 67.162 euros, y también la reforma de la piscina de verano, en cuyo proyecto se ha comenzado a trabajar.

Por otro lado, en el complejo de la Ciudad Deportiva, las actuaciones previstas pasan por construir un quiosco junto a las pistas de pádel, que saldrá a licitación pública pero que de momento no está presupuestado, y acondicionar la entrada al recinto por Cruz Roja, donde se instarán además elementos de gimnasia al aire libre similares a los del parque de la Isla.

Ya sea con fondos propios o europeos logrados en solitario o junto a la Diputación, la ciudad afronta el ejercicio más inversor de los últimos años, según ha defendido el equipo de gobierno. Con un presupuesto global que asciende a 36,6 millones de euros, el más elevado de la etapa de Fernando Pizarro al frente de la Alcaldía, que representan una subida del 15% con respecto a los de 2016.

Un aumento que según el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, repercutirá en una mejora de los recursos humanos, los servicios municipales y la inversión, pero que el PP aprobó en solitario el pasado 29. No en vano, tres de los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Plasencia en Común y Ciudadanos), porque Extremeños se abstuvo, expresaron su rechazo a unas cuentas que consideran «irreales», que no resuelven los problemas que aquejan a la ciudad y no crean empleo de calidad.