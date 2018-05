Nuria López comunica al PSOE su precandidatura a las primarias pese a la ausencia de calendario Nuria López. :: david palma C. M. Martes, 8 mayo 2018, 07:49

La concejala Nuria López comunicó ayer a las ejecutivas local, provincial, regional y federal del PSOE su intención de presentarse como precandidata a las primarias para la elección del número uno a la alcaldía de Plasencia. La edil llevó a cabo las notificaciones por correo electrónico pese a que Plasencia es una de las dos ciudades extremeñas que han sido excluidas por el PSOE de su calendario de primarias para la comunidad autónoma.

«A la militancia de la agrupación no se le ha notificado oficialmente que Plasencia esté fuera del calendario de primarias, y por eso yo he comunicado mi precandidatura dentro del plazo que aparece en ese calendario», apuntó Nuria López, quien afirmó que la única respuesta que ha obtenido ha sido la del secretario provincial de organización, Eduardo Béjar. «Me ha dicho que en Plasencia no hay calendario y por lo tanto no puede haber precandidatos, pero esa es una información que los 203 militantes de la agrupación desconocen porque nadie se la ha transmitido de manera oficial, ni tampoco los motivos que han llevado a tomar esa decisión», indicó.

Nuria López inicia así lo que parece ser un pulso de largo recorrido con el aparato del PSOE. La concejala obtuvo el 42% de los votos en la asamblea del pasado mes de enero en la que Blanca Martín fue elegida secretaria local, un resultado que considera que la legitima al menos para intentar encabezar la lista a las elecciones municipales de 2019, una vez que Martín ha hecho pública su intención de no presentarse.

La postura de la ejecutiva local, manifestada el pasado vienes por Blanca Martín en una rueda de prensa, es que en la agrupación del PSOE de Plasencia no hay por el momento proceso de primarias abierto, y por lo tanto no se pueden presentar precandidaturas.