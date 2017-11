Antonio Gil: «Necesitamos que vengan empresas porque la juventud se nos está yendo» Antonio Gil Fernández, ante el letrero anunciador de Plasencia de la Puerta del Sol. :: david palma Antonio Gil, presidente de la Federación Placentina de Asociaciones de Vecinos | Fepave renovó la semana pasada su directiva y reeligió como presidente a Antonio Gil, que lleva en el cargo desde 2013 CLAUDIO MATEOS PLASENCIA. Lunes, 27 noviembre 2017, 07:16

Las 14 asociaciones de vecinos integradas en la Federación Placentina (Fepave) acaban de reelegir al frente de su directiva por nueve votos a cinco a Antonio Gil Fernández (Plasencia, 1958), presidente de la asociación Río Jerte, que lleva en el cargo desde 2013. Pide a los políticos que hagan «lo que sea» para atraer empresas a la ciudad que reduzcan el desempleo y acaben con el éxodo de jóvenes.

-Ha salido reelegido con polémica porque algunas asociaciones consideran que los estatutos no permiten repetir el cargo y dicen que van a impugnar. ¿Qué tiene que decir?

-Que se votó y salí por mayoría. Los estatutos dicen que el cargo es rotatorio cada dos años, pero la asamblea es soberana. No sé que motivos tienen estos señores para impugnar, pero las cosas se han hecho bien. Aquí estamos para trabajar por Plasencia y por los ciudadanos, no para pelearnos entre nosotros, y ese señor que se puso en mi contra [Miguel Ángel de la Calle, presidente del PIR Los Monges] que se dedique mejor a mirar por su barrio. Y me callo porque no quiero meterme en más jaleos.

-Es de suponer que usted ha vuelto a presentarse porque tiene planes para Fepave. ¿Cuáles son?

-Así es. Lo primero va a ser presentar la nueva directiva a todas la autoridades, y después intentar que las asociaciones que faltan en Fepave se unan a nosotros, porque los vecinos tenemos que estar unidos. Para Plasencia hay muchas cosas pendientes, como el tren, en el que nos ha apoyado la confederación a nivel nacional para la reapertura de la Ruta de la Plata. También vamos a seguir pidiendo que venga la Universidad Católica de Ávila. Todo lo que venga a Plasencia es bueno para los vecinos. A Plasencia la tienen abandonada desde hace montones de años mientras otras ciudades de Extremadura están creciendo mucho más. Criticar no sirve. El ejemplo es el Palacio de Congresos, que la gente se ha quejado mucho, pero si lo hubieran puesto en otro sitio estaríamos pidiendo que nos lo dieran a nosotros.

-Habla de reivindicar fuera de Plasencia, pero el movimiento vecinal tradicionalmente ha sido muy reivindicativo también con la autoridad local, mientras que ahora mucha gente critica que van siempre de la mano del Ayuntamiento. ¿Esto es así?

-No, eso no es así. Por ejemplo, en San Miguel hace poco ha habido tirantez porque la asociación reclamaba que fueran al barrio los servicios sociales y no había manera. Nosotros reclamamos lo que haga falta ante quien haga falta.

-El movimiento vecinal de Plasencia ha perdido fuerza respecto a la que tuvo en los años ochenta o noventa. ¿Sienten que siguen representando a los ciudadanos?

-Sí, por supuesto. Es verdad que antes había más gente asociada, pero en las asociaciones tenemos muchas actividades que están siempre llenas, así que la gente participa. Yo invito a todo el mundo a que vaya a la asociación de su barrio, se informe y vea todo lo que se hace.

-Hay asociaciones, como Intramuros, que se quejan de que Fepave no les apoya en el problema que tienen los vecinos con el ruido.

-Lo que no se puede hacer es cohibir a los negocios para que no puedan trabajar por la noche durante las dos o tres horas que pueden ganar dinero. Yo he invitado al presidente de Intramuros a que tenga conmigo una charla y no quiere, sino que va a los medios a quejarse. Le he pedido que me explique cómo es posible que denuncien al Ayuntamiento en Nochevieja porque hay ruido en la Plaza, o también en las ferias o en Semana Santa. Está estropeando puestos de trabajo en los locales del centro, que están teniendo que despedir a camareros.

-¿Cuál es su postura sobre el problema urbanístico de las construcciones ilegales de Santa Bárbara, que también es un asunto vecinal?

-Antes teníamos relación con la asociación de vecinos de Santa Bárbara, pero ya no tiene actividad. Mi opinión particular es que se debe reorganizar y hacer lo posible porque se legalice lo que ya ha prescrito cumpliendo la legislación vigente y pagando los impuestos que haya que pagar, como todos, pero yo no apoyo la idea de tirar las casas que ya están hechas porque en muchas de ellas viven familias que se quedarían sin un techo. Además, en ese asunto la culpa no es sólo de los vecinos, sino de mucha otra gente que ha mirado para otro lado cuando tenían que haber estado pendientes.

-¿Qué es lo principal que necesita Plasencia?

-Está claro que el paro es el principal problema, el número uno. Nosotros pedimos a todas las autoridades a que vayan donde haga falta para intentar que vengan empresas, y si hace falta darles el terreno. Necesitamos que vengan, porque la juventud se nos está yendo. Plasencia se ha quedado estancada durante muchos años, mientras que al sur del Tajo las ciudades están creciendo y hay más prosperidad.

-¿Se solucionó el asunto de las denuncias por jugar al bingo en las asociaciones de vecinos?

-Sí, gracias al abogado Miguel Ángel González, que nos asesoró y nos ayudó para que las multas se quedaran al final en 500 euros, porque al principio nos amenazaban con hasta 600.000. Ahora ya no hay bingos, y lo que han hecho es fastidiar a la gente mayor que iba todas las tardes a pasar el rato y a jugarse 10 céntimos. Con aquello salimos en todas las televisiones, las radios y los periódicos de España.