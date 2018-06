«La música es mi vitamina» Paco Arrojo, en la calle de la Encarnación de Plasencia | El videoclip del primer sencillo se ha grabado en Miami.: ANDY SOLÉ El cantante placentino publica un nuevo disco al tiempo que protagoniza el musical 'La llamada' en el teatro Lara de Madrid CLAUDIO MATEOS Plasencia Miércoles, 20 junio 2018, 20:53

Paco Arrojo no para. El cantante placentino se encuentra embarcado este mes de junio en plena promoción de su nuevo disco, un trabajo de tintes latinos titulado 'Alto voltaje', al mismo tiempo que interpreta desde mayo en el teatro Lara de Madrid el personaje de Dios en el exitoso musical 'La llamada', escrito y dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis.

«Es mucho trabajo, sí, pero para mí la música es mi vitamina. Cada noche sueño con música al acostarme y pienso en música al levantarme. Mi vida es un poco locura, pero voy descansando lo que puedo y me cuido mucho», afirmaba este jueves el artista en una breve entrevista improvisada en la plaza de la Catedral de Plasencia, uno de sus lugares favoritos, durante un paso fugaz por su ciudad natal en mitad de la promoción que le está llevando por muchas ciudades del país.

'Alto voltaje' es un gran paso en la carrera de Paco Arrojo, una apuesta ambiciosa que se demuestra en detalles como haber grabado en Miami el videoclip del primer sencillo, que lleva el mismo título que el disco. Se puede ver en Youtube y otras plataformas. No en vano, la ciudad estadounidense es la meca mundial de la música latina. «Miami era el sitio ideal; si quieres una buena paella vete a Valencia», resume.

El disco, en la calle desde principios de junio, ha sido grabado bajo el sello discográfico Summer Music Records durante 2017 y 2018 entre Madrid, México DF y Miami, con la distribución a cargo de Sony Music España. Incluye siete temas originales compuestos por reconocidos autores como Andrés Suárez, David Santisteban, Amaury Gutiérrez, Juan Mari Montes o Darío Benítez. El propio Paco Arrojo, por primera vez en su carrera, ha participado en la composición de algunas canciones, entre ellas 'Alto voltaje'.

Completan el disco cinco versiones a las que el artista placentino ha dado su toque personal, que son 'La fuerza del corazón', de Alejandro Sanz; 'Mi tierra', de Gloria Estefan; 'A puro dolor', de Son By Four; 'Me cuesta tanto olvidarte', de Mecano; y el bolero 'Contigo aprendí', de Armando Manzanero.

«Cada trabajo es una oportunidad nueva de seguir creciendo y seguir mostrándote», afirma Paco Arrojo en relación a las expectativas depositadas en este nuevo trabajo discográfico, el tercero de su carrera. La promoción también le va a traer durante este verano a Extremadura, y puede que más adelante a Plasencia. «Tenemos seguras algunas presentaciones y tengo muchas ganas de cerrar algo en Plasencia, para venir en otoño al teatro si es posible», adelanta.

El cantante Paco Arrojo, en la calle de la Encarnación de Plasencia. :: / ANDY SOLÉ

Paco Arrojo está compaginando esta tarea promocional de 'Alto voltaje' con su participación en el musical 'La Llamada', que lleva varias temporadas de éxito ininterrumpido desde de su estreno en Madrid el 2 de mayo de 2013. El placentino, que tiene tras de sí una dilatada trayectoria como protagonista de espectáculos de teatro musical, se incorporó al reparto en mayo en el papel de Dios en sustitución de Richard Collins-Moore. «Viene al teatro un montón de gente porque es fantástico cómo Los Javis han logrado conectar con las generaciones más jóvenes», señala.

La carga de tanta actividad es pesada, pero Paco Arrojo vive para la música, su gran pasión desde siempre, a la que agradece además «el regalo de poder conocer a un montón de gente y lugares maravillosos, que es algo que se queda en tu interior para siempre».