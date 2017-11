Una mirada escolar a la inmigración desde Plasencia Los alumnos Rebeca García e Iván Rubio. :: cedida Una veintena de escolares del instituto Santa Bárbara representan a España en un proyecto Erasmus con Italia, Portugal, Rumanía, Bulgaria, Grecia y Turquía ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Domingo, 5 noviembre 2017, 11:02

«Solo nos acordamos de la gente que sufre cuando la vemos con nuestros propios ojos; pero cuando volvemos a nuestras vidas ya no nos acordamos de esas personas que intentan sobrevivir en un mundo en el que a casi nadie le importa cómo se sienten».

Es parte de la reflexión de Rebeca García tras una visita a un campo de refugiados de Grecia. Ella es alumna de primero de Bachillerato del Instituto Sierra de Santa Bárbara y una de los veinte estudiantes del centro que participan en el proyecto 'Migrants in the World History and Woman's Role'.

Un proyecto Erasmus en el que se persigue conocer la inmigración a lo largo de la historia, y el papel de la mujer ella. El Santa Bárbara es el único centro de España en una iniciativa europea junto con Portugal, Italia, Rumanía, Bulgaria, Grecia y Turquía. En un proyecto que comenzó en 2016 y que ha llevado a parte de los alumnos participantes a Bulgaria primero y a Grecia después. En febrero será el turno de Portugal y en abril los estudiantes del resto de países visitarán España.

El objetivo es analizar cómo ha evolucionado la inmigración, cómo es ahora y cómo lo es, además, en cada país participante. El análisis completo de una realidad desde diferentes puntos de vista. De aquellos que se fueron y triunfaron. Pero de aquellos también obligados a dejar su hogar y sin opción real de una segunda oportunidad.

Una realidad complicada que Rebeca y su compañero Iván Rubio en esta ocasión, junto con las profesoras Elena Díaz y Raquel Sánchez (coordinadora del proyecto), han podido ver en un campo de refugiados de Grecia.

Un duro día a día para «quienes buscaron refugio y una nueva vida allí huyendo de sus países, los cuales están en guerra, pero que lo único que han conseguido es un lugar en el cual tienen una calidad de vida pésima que, desde luego, se podría mejorar», resume Iván.

Una mirada escolar a la inmigración por la que ha apostado el instituto Santa Bárbara, para que sus alumnos profundicen en este tema de máxima actualidad, pero también para que los participantes -de cuarto de ESO y primero y segundo de Bachillerato- practiquen y mejoren su inglés (la lengua común del proyecto) y se acerquen a estudiantes de otros países y por tanto a otras culturas y realidades.

Una educación mucho más allá del aula que hace posible la implicación del profesorado del instituto con su equipo directivo al frente y que concluirá a finales de 2019.